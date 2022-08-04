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Giriş Tarihi: 4.8.2022

F.Bahçe bu kadro ile iki kere şampiyon olur

F.Bahçe bu kadro ile iki kere şampiyon olur

Dün Trabzonspor’u değerlendiren SABAH Spor yazarlaır bugün de F.Bahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı yorumladı

SORU: Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk. Bu hedefe bu kadro ile varabilir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'nin kadrosu iki kere şampiyon olacak kalitede. İhtiyacı olan tek şey; arkasında sağlam duran bir taraftar-tribün ve geçen sezonlardaki gibi hakem kararlarıyla katledilmemek. Doğru bir hoca getirdiler, iyi oyuncular transfer ettiler. Projeden vazgeçip tek hedefe yöneldiler. Bunu gerçekleştirmek adına yeni bir takım kurdular. İşi şansa bırakmak istemeyen ve teknik adamın her istediğini yapan bir başkan var. Her şeyden öte sistem ve teknik direktör takımı oldular. Hazırlık maçları itibarıyla rakiplerinin de önündeler. Kazanmasını bilen bir teknik adamla problemleri çabuk aşacaklarını düşünüyorum. Ama F.Bahçe'nin diğer takımlardan farkı taraftarıyla koşmasıdır. Eğer tribünler eskisi gibi çabuk mırın-kırın etmeye başlar, genç oyuncuları desteklemezse yapılan her şey boşa gider.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Jorge Jesus kariyerli bir hoca. Mutlaka başarılı olabilmek için bütün birikimlerini kullanacaktır. Ancak benim kafamda ciddi bir soru işareti var. Bu kadar çok yeni oyuncular alınıp da ideal bir 11 kurmak ve de saha içi sistemini kısa sürede oturtmak günümüz futbolundaki en zor olaylardan bir tanesi. Bu yüzden Fenerbahçe'nin sezon başında saha içi görüntüsü istenilen düzeyde olmasa da iyi neticeler alması lazım. Aksi takdirde bozulan moraller ve eleştiriler işleri ters yöne iter. Unutmamak gerekir ki bu sene Trabzonspor, G.Saray ve Beşiktaş da sezona iddialı giriyor.

BEŞİKTAŞ'TA ARTIK SİSTEM NETLEŞMELİ

SORU: Beşiktaş'ta Rıdvan gitti, Emirhan gitmek üzere ve Josef 2 ay yok. Tartışılan bir sistem var. Neler yapar Beşiktaş bu sezon ligde?

FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ta giden herkesin yeri bir şekilde dolar. Bir tek Josef de Souza'nın yeri dolmazsa zorlanır. Josef'in dönüşü için iki ay deniyor ancak nasıl döneceği net değil. Bu yüzden yerine 6-8 karışımı yeni bir takviyeye ihtiyaç var. Beşiktaş, Weghorst, Cenk ve Muleka ile hücuma büyük dokunuşlar yaptı. Bu üçlüyü destekleyecek 8 hatta 10 numara özelliklerini de taşıyan ofansif bir orta saha alınmalı. Stoper konusunda baştan beri fikrim net. Beşiktaş bu defans hattıyla lige başlayamaz. Eğer İsmael, "Ben üçlü savunmayı Necip, Welinton, Montero, Emrecan ve Saiss ile oynarım" diyorsa, ben de oynayamaz diyorum. Bu oyuncu grubu ile savunma hattı Beşiktaş'ı uçuruma sürükler. Sol bek Masuaku'yu izledim. Bir oyuncuyu kendi takımında ürettiği gol, asist, kademe sayısına bakarak değerlendirmek lazım. Büyük bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum.

ALİ GÜLTİKEN: Sıkıntılar her takım için geçerli. Herkes kendi ölçeğinde bunların üstünden gelebilmeli. Lig her zaman büyük bir motivasyon. Başlangıçta görünen bu sıkıntıları aşabilme adına da önemli bir ilaç. Beşiktaş forvet hattı dışında olan kadrosuyla devam ediyor. Bu da aslında beraber oynama alışkanlığı olan bir takım demek. Bunun da avantajları olabilir. Beşiktaş açısından şu anda en belirsiz durum, sistem konusu. Valerien İsmael'in de bu konuda artık netleşmesi hem kendisi hem de takım için önemli.

G.SARAY'IN DURUMU KEREM&YUNUS'A BAĞLI

SORU: G.Saray'ın kadrosu şekilleniyor. Bir 11 var mı kafanızda? Takım şampiyonluğa oynar mı?

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Özbek ve yönetimi, Erden Timur'un önderliğinde iki yıl üst üste şampiyon olan kadronun benzerini oluşturuyor. Dubois, Abdülkerim, Oliveira, Midtsjö ve Seferovic nokta transferler. Ayrıca bu oyuncular hazır olarak geldi. G.Saray, kanat ve 10 numara transferini bitirdikten sonra şampiyonluğa oynayacak kadro haline gelecek. Mevcut transferlere göre ideal 11 şöyle: Muslera-Dubois (Omar), Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Midtsjö, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic… Yönetim taraftarın sayacağı 11'i şekillendiriyor.

BÜLENT TİMURLENK: 'Ligi 13. sırada bitirmiş bir takım şampiyon olabilir mi?' sorusunun cevabı G.Saray olunca, futbol tarihi de buna 'Evet' diyor. 11 yıl önce 16 mağlubiyetli sezonun ardından doğru kadro yapılanmasıyla şampiyon oldular. Sorun ortadaydı. Orta sahaya Oliveira'nın ardından Torreira da gelirse G.Saray, rayına girer. Ligin en iyi yerli stoperini aldılar ancak Boey sorununu Dubois yokken çözmek zorundalar. G.Saray'ın şampiyonluk şansı Kerem ve Yunus'un sezon devamlılığına bağlı. Kerem, geçen sene G.Saray'ı tek başına sırtlarken Yunus'un üzerinden bu yükü Adana'da Vargas alıp paylaşıyordu. Her transfer meselesinde yönetici-sportif direktör ayrılığı gibi dedikoduları da bıçak gibi kesecek kararlar alırlarsa sezon içinde bunun derdini çekmezler. G.Saray uzun yıllardır sezonların ilk yarılarını Avrupa nedeni ya da bahanesiyle çok puan kaybıyla oynadı. Bu sezon Dünya Kupası arasına kadar yarışta kim varsa gaza basması lazım. Bir daha 8 puan geriden şampiyonluk veren Başakşehir gibi bir rakip bulamazsınız.

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