F.Bahçe bu kadro ile iki kere şampiyon olur

SORU: Fenerbahçe'de tekhedef şampiyonluk. Bu hedefe bukadro ile varabilir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe'ninkadrosu iki kere şampiyon olacak kalitede.İhtiyacı olan tek şey; arkasında sağlamduran bir taraftar-tribün ve geçen sezonlardakigibi hakem kararlarıyla katledilmemek. Doğrubir hoca getirdiler, iyi oyuncular transfer ettiler.Projeden vazgeçip tek hedefe yöneldiler. Bunugerçekleştirmek adına yeni bir takım kurdular.İşi şansa bırakmak istemeyen ve teknikadamın her istediğini yapan bir başkanvar. Her şeyden öte sistem ve teknik direktörtakımı oldular. Hazırlık maçları itibarıyla rakiplerininde önündeler. Kazanmasını bilen bir teknikadamla problemleri çabuk aşacaklarını düşünüyorum.Ama F.Bahçe'nin diğer takımlardanfarkı taraftarıyla koşmasıdır. Eğer tribünlereskisi gibi çabuk mırın-kırın etmeyebaşlar, genç oyuncuları desteklemezseyapılan her şey boşa gider.
ÖMER ÜRÜNDÜL: JorgeJesus kariyerli bir hoca. Mutlakabaşarılı olabilmek için bütün birikimlerinikullanacaktır. Ancak benim kafamdaciddi bir soru işareti var. Bu kadarçok yeni oyuncular alınıp da ideal bir11 kurmak ve de saha içi sistemini kısasürede oturtmak günümüz futbolundakien zor olaylardan bir tanesi. Bu yüzdenFenerbahçe'nin sezon başındasaha içi görüntüsü istenilen düzeydeolmasa da iyi neticeler alması lazım.Aksi takdirde bozulan moraller ve eleştirilerişleri ters yöne iter. Unutmamak gerekirki bu sene Trabzonspor, G.Saray veBeşiktaş da sezona iddialı giriyor.
BEŞİKTAŞ'TA ARTIK SİSTEM NETLEŞMELİ
SORU: Beşiktaş'ta Rıdvan gitti,Emirhan gitmek üzere ve Josef 2 ayyok. Tartışılan bir sistem var. Neleryapar Beşiktaş bu sezon ligde?
FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ta gidenherkesin yeri bir şekilde dolar. Bir tek Josefde Souza'nın yeri dolmazsa zorlanır. Josef'indönüşü için iki ay deniyor ancak nasıl döneceğinet değil. Bu yüzden yerine 6-8 karışımı yenibir takviyeye ihtiyaç var. Beşiktaş, Weghorst,Cenk ve Muleka ile hücuma büyük dokunuşlaryaptı. Bu üçlüyü destekleyecek 8 hatta10 numara özelliklerini de taşıyan ofansifbir orta saha alınmalı. Stoper konusundabaştan beri fikrim net. Beşiktaş bu defans hattıylalige başlayamaz. Eğer İsmael, "Ben üçlü savunmayıNecip, Welinton, Montero, Emrecan veSaiss ile oynarım" diyorsa, ben de oynayamazdiyorum. Bu oyuncu grubu ile savunma hattıBeşiktaş'ı uçuruma sürükler. Sol bekMasuaku'yu izledim. Bir oyuncuyukendi takımında ürettiği gol, asist,kademe sayısına bakarak değerlendirmeklazım. Büyük bir katkı sağlayacağınıdüşünmüyorum.
ALİ GÜLTİKEN: Sıkıntılar her takımiçin geçerli. Herkes kendi ölçeğinde bunlarınüstünden gelebilmeli. Lig her zamanbüyük bir motivasyon. Başlangıçta görünenbu sıkıntıları aşabilme adına daönemli bir ilaç. Beşiktaş forvet hattı dışındaolan kadrosuyla devam ediyor. Bu daaslında beraber oynama alışkanlığı olan birtakım demek. Bunun da avantajları olabilir.Beşiktaş açısından şu anda en belirsizdurum, sistem konusu. Valerienİsmael'in de bu konuda artık netleşmesihem kendisi hem de takım için önemli.
LEVENT TÜZEMEN: DursunÖzbek ve yönetimi, Erden Timur'unönderliğinde iki yıl üst üste şampiyon olankadronun benzerini oluşturuyor. Dubois,Abdülkerim, Oliveira, Midtsjö ve Seferovic noktatransferler. Ayrıca bu oyuncular hazır olarak geldi.G.Saray, kanat ve 10 numara transferini bitirdiktensonra şampiyonluğa oynayacak kadro halinegelecek. Mevcut transferlere göre ideal11 şöyle: Muslera-Dubois (Omar), Nelsson,Abdülkerim, Aanholt, Oliveira, Midtsjö,Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Seferovic…Yönetim taraftarın sayacağı 11'i şekillendiriyor.
BÜLENT TİMURLENK: 'Ligi 13. sıradabitirmiş bir takım şampiyon olabilir mi?' sorusununcevabı G.Saray olunca, futbol tarihi de buna'Evet' diyor. 11 yıl önce 16 mağlubiyetli sezonunardından doğru kadro yapılanmasıyla şampiyonoldular. Sorun ortadaydı. Orta sahayaOliveira'nın ardından Torreirada gelirse G.Saray, rayına girer.Ligin en iyi yerli stoperini aldılar ancakBoey sorununu Dubois yokken çözmekzorundalar. G.Saray'ın şampiyonlukşansı Kerem ve Yunus'un sezon devamlılığınabağlı. Kerem, geçen sene G.Saray'ı tekbaşına sırtlarken Yunus'un üzerinden bu yüküAdana'da Vargas alıp paylaşıyordu. Her transfermeselesinde yönetici-sportif direktör ayrılığıgibi dedikoduları da bıçak gibi kesecek kararlaralırlarsa sezon içinde bunun derdini çekmezler.G.Saray uzun yıllardır sezonların ilk yarılarınıAvrupa nedeni ya da bahanesiyle çok puan kaybıylaoynadı. Bu sezon Dünya Kupası arasınakadar yarışta kim varsa gaza basmasılazım. Bir daha 8 puan geriden şampiyonlukveren Başakşehir gibi bir rakip bulamazsınız.