F.Bahçe bu kadro ile iki kere şampiyon olur

F.Bahçe'ninkadrosu iki kere şampiyon olacak kalitede.İhtiyacı olan tek şey; arkasında sağlamduran bir taraftar-tribün ve geçen sezonlardakigibi hakem kararlarıyla katledilmemek. Doğrubir hoca getirdiler, iyi oyuncular transfer ettiler.Projeden vazgeçip tek hedefe yöneldiler. Bunugerçekleştirmek adına yeni bir takım kurdular.Her şeyden öte sistem ve teknik direktörtakımı oldular. Hazırlık maçları itibarıyla rakiplerininde önündeler. Kazanmasını bilen bir teknikadamla problemleri çabuk aşacaklarını düşünüyorum.Eğer tribünlereskisi gibi çabuk mırın-kırın etmeyebaşlar, genç oyuncuları desteklemezseyapılan her şey boşa gider.JorgeJesus kariyerli bir hoca. Mutlakabaşarılı olabilmek için bütün birikimlerinikullanacaktır.Bu kadarçok yeni oyuncular alınıp da ideal bir11 kurmak ve de saha içi sistemini kısasürede oturtmak günümüz futbolundakien zor olaylardan bir tanesi.Aksi takdirde bozulan moraller ve eleştirilerişleri ters yöne iter.Beşiktaş'ta gidenherkesin yeri bir şekilde dolar. Bir tek Josefde Souza'nın yeri dolmazsa zorlanır. Josef'indönüşü için iki ay deniyor ancak nasıl döneceğinet değil. Bu yüzden yerine 6-8 karışımı yenibir takviyeye ihtiyaç var. Beşiktaş, Weghorst,Cenk ve Muleka ile hücuma büyük dokunuşlaryaptı.Stoper konusundabaştan beri fikrim net. Beşiktaş bu defans hattıylalige başlayamaz. Eğer İsmael, "Ben üçlü savunmayıNecip, Welinton, Montero, Emrecan veSaiss ile oynarım" diyorsa, ben de oynayamazdiyorum. Bu oyuncu grubu ile savunma hattıBeşiktaş'ı uçuruma sürükler.Bir oyuncuyukendi takımında ürettiği gol, asist,kademe sayısına bakarak değerlendirmeklazım.Sıkıntılar her takımiçin geçerli. Herkes kendi ölçeğinde bunlarınüstünden gelebilmeli. Lig her zamanbüyük bir motivasyon.Beşiktaş forvet hattı dışındaolan kadrosuyla devam ediyor. Bu daaslında beraber oynama alışkanlığı olan birtakım demek.DursunÖzbek ve yönetimi, Erden Timur'unönderliğinde iki yıl üst üste şampiyon olankadronun benzerini oluşturuyor. Dubois,Abdülkerim, Oliveira, Midtsjö ve Seferovic noktatransferler. Ayrıca bu oyuncular hazır olarak geldi.G.Saray, kanat ve 10 numara transferini bitirdiktensonra şampiyonluğa oynayacak kadro halinegelecek.Yönetim taraftarın sayacağı 11'i şekillendiriyor.'Ligi 13. sıradabitirmiş bir takım şampiyon olabilir mi?' sorusununcevabı G.Saray olunca, futbol tarihi de buna'Evet' diyor. 11 yıl önce 16 mağlubiyetli sezonunardından doğru kadro yapılanmasıyla şampiyonoldular. Sorun ortadaydı.Ligin en iyi yerli stoperini aldılar ancakBoey sorununu Dubois yokken çözmekzorundalar.Kerem, geçen sene G.Saray'ı tekbaşına sırtlarken Yunus'un üzerinden bu yüküAdana'da Vargas alıp paylaşıyordu. Her transfermeselesinde yönetici-sportif direktör ayrılığıgibi dedikoduları da bıçak gibi kesecek kararlaralırlarsa sezon içinde bunun derdini çekmezler.G.Saray uzun yıllardır sezonların ilk yarılarınıAvrupa nedeni ya da bahanesiyle çok puan kaybıylaoynadı.Bir daha 8 puan geriden şampiyonlukveren Başakşehir gibi bir rakip bulamazsınız.