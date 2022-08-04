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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Hamsik’in forması Dorukhan’a

Hamsik’in forması Dorukhan’a
Trabzonspor yeni sezona yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlangıç yapacak. Hazırlık kampı boyunca ve Süper Kupa Finali'nde de tüm oyun planını orta sahada Marek Hamsik üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, 35 yaşındaki Slovak oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sıkıntıya girdi. Oyun planında mecburi değişikliğe gidecek olan tecrübeli teknik adamın, Sivasspor ile oynanan Süper Kupa Finali'nde stoper oynattığı Dorukhan'ı orta sahaya çekeceği ve onun yerine de Denswil'e görev vereceği ifade edildi. Abdullah Avcı ayrıca Bakasetas'tan da oyun kurma ve takımı yönlendirme konusunda daha fazla sorumluluk almasını isteyecek.

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Hamsik’in forması Dorukhan’a
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