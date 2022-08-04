Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 4.8.2022 15:56

Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı

AA
Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız’ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna aldı.

Manisa FK, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Göztepe'den transfer edilen Mert Ali Özbaykız ile Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Ali Özbaykız, transferinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Takımımın başarısı için çok çalışacağım. Hedeflerime bir adım daha yaklaştım. İnşallah takımımla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğim." ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da transferin oyuncuya ve kulübe hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Manisa Futbol Kulübü, her zaman gençlere inanan, şans veren bir kulüp oldu. Bu ilkemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Mert Ali Özbaykız, yeteneklerine inandığımız bir oyuncu. Manisa FK formasıyla çok iyi yerlere gelecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KPSS iptal mi edildi açıklaması ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi! ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı iptal mi oldu, ertelendi mi?
Jet soruşturma sonrası KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu! Yeni KPSS ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA | Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı
Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri, memleketi ve biyografisi
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
Son dakika: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
SON DAKİKA: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı: Yeni KPSS takvimi ne zaman?
Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Oto piyasasında şeytan üçgeni
Son dakika: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye bebeğe annesinden psikolojik şiddet!
Son dakika: KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! 2 adrese baskın
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa FK, orta saha oyuncusu Mert Ali Özbaykız'ı kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA