Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe evinde avantaj arıyor! Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko…

10 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.