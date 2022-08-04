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Giriş Tarihi: 4.8.2022 18:44 Son Güncelleme: 4.8.2022 18:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe evinde avantaj arıyor! Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe evinde avantaj arıyor! Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev’e elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. 3. Eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, rakibini saat 20.00’de Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Karşılaşma öncesi temsilcimiz Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

10 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe evinde avantaj arıyor! Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko…
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