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Giriş Tarihi: 4.8.2022 09:08

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin rakibi Slovacko'nun değeri İrfan Can kadar!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin rakibi Slovacko’nun değeri İrfan Can kadar!

9 milyon Euro piyasa değerine sahip Slovacko, kendisinden 20 kat büyük Fenerbahçe’ye kafa tutacak. UEFA listesine yazılmayan 8.5 milyon Euro’luk İrfan Can, tek başına Çek ekibine eşit.

Slovacko 8 hazırlık maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile oynadığı karşılaşma 2-2 bitti.

Çekya Ligi'nde ilk hafta oynanırken Slovacko, deplasmanda Brno ile 2-2 berabere kaldı. Golleri Holzer ve Travnik kaydetti. Takım bu maçı 16 şut ile tamamladı.

Çekya Ligi'ni geçen sezon 73 puanlı lider Slavia Prag'ın 14 puan gerisinde 59 puanla 4. sırada tamamladı. 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 50 gol atıp, kalesinde 30 gole engel olamadı.

YAŞ ORTALAMALARI 27!

Takımın 10 numarası Sadilek, Sparta Prag'a transfer oldu. Santrfor Jurecka ise Slavia Prag'a gitti. Slovacko'nun en değerli ismi 1.2 milyon Euro ile Marek Havlik.

Teknik direktör Svedik, genel olarak 4-2-3-1 sistemini tercih ediyor. Takımın yaş ortalaması 27.

Çekya temsilcisi 9 milyon Euro piyasa değerine sahip. Fenerbahçe'nin piyasa değeri ise 185 milyon Euro... Sarı- lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan İrfan Can Kahveci ise 8.5 milyon Euro değeriyle tek başına rakibe denk.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin rakibi Slovacko'nun değeri İrfan Can kadar!
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