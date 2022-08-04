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Giriş Tarihi: 4.8.2022 19:38 Son Güncelleme: 4.8.2022 23:10

Vaduz Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Konyaspor Vaduz ile berabere kaldı

Vaduz Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Konyaspor Vaduz ile berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Konyaspor, Vaduz ile 1-1 berabere kalarak avantajı yakaladı. Yeşil beyazlılara beraberliği getiren golü 88. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Vaduz ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Konyaspor, Vaduz ile 1-1 berabere kalarak avantajı kaptı.

Vaduz'a galibiyeti getiren golü Sasere kaydederken, Konyaspor'un golü 88. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.

5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.

7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Michalak'ın ceza alanı içinden şutunda, Fehr topu çizgi üzerinden çıkardı.

54. dakikada Amilton'un sol kanattan sert şutunda kaleci Büchel topu kornere çeldi.

62. dakikada Hadziahmetovc'in pasına hareketlenen Çekiçi'nin ceza yayından sert şutunda, top kaleci Büchel'de kaldı.

64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.

72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

VADUZ KONYASPOR İLK 11'LER

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber, Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer, Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Michalak, Muhammet

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Vaduz Konyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Konyaspor Vaduz ile berabere kaldı
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