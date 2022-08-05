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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Başakşehir 3 golle bileti cebine koydu

Başakşehir 3 golle bileti cebine koydu

Turuncu-Lacivertliler, Breidablik’i İzlanda’da yenerek İstanbul’daki rövanş için tur kapısını ardına kadar açtı

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımına konuk oldu. Mücadeleyi 3-1 kazanan turuncu-lacivertliler, rövanş öncesi avantajı kaptı. 38. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi takım 63'te Einarsson ile bulduğu golle farkı bire indirdi. 90+2'de Aleksic, skoru belirledi. Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz bileti alırsa play-off turunda Lilleström-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Başakşehir 3 golle bileti cebine koydu
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