Başakşehir 3 golle bileti cebine koydu

Turuncu-Lacivertliler, Breidablik’i İzlanda’da yenerek İstanbul’daki rövanş için tur kapısını ardına kadar açtı
Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Medipol Başakşehir, İzlanda'nın Breidablik takımına konuk oldu. Mücadeleyi 3-1 kazananturuncu-lacivertliler, rövanş öncesiavantajı kaptı. 38. dakikada Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç ile skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi takım 63'te Einarsson ile bulduğu golle farkı bire indirdi. 90+2'deAleksic, skoru belirledi. Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcimiz bileti alırsa play-off turunda Lilleström-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.