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Giriş Tarihi: 5.8.2022 16:50

Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı

DHA
Chelsea, Cucurella’yı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton İspanyol sol bek Marc Cucurella ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yeni sezon öncesinde takviye çalışmaları devam ediyor. Londra ekibi; Sterling, Kolibaly, Chukwuemeka, Slonina'dan sonra Brighton forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.

Kendisini Londra ekibine bağlayan 6 yıllık sözleşmeye imza atan Cucurella, transferi için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katılmak benim için büyük bir fırsat ve burada mutlu olmak ve takıma yardım etmek için çok çalışacağım" diye konuştu.

Cucurella'nın kendilerine güç katacağını belirten Chelsea Başkanı Todd Boehly, "Marc, kendini kanıtlamış Premier Lig kalitesinin seçkin bir savunma oyuncusu ve yeni sezona girerken kadromuzu daha da güçlendirecek. Saha içinde ve dışında çalışmaya devam ediyoruz. Marc'ın Chelsea'de bugünün ve geleceğin bir parçası olacağı için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İspanyol oyuncu, geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 38 maçta görev alırken; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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Chelsea, Cucurella'yı kadrosuna kattı
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