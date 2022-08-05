Cüneyt Çakır hakemlik kariyerine veda etti

Türk hakem camiasının sembol isimlerinden biri olan 45 yaşındaki Cüneyt Çakır düdüğünü astı...
Türk futbolunun hakemlik seviyesindeki en önemli temsilcisi Cüneyt Çakır, kariyerine nokta koydu. 45 yaşındaki Çakır'ın durumu ile ilgili açıklamayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yurt dışından birçok teklif aldığını ancak kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Cüneyt Çakır, Türk futbolunayeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmekistediğini ifade etti" dedi. Kariyer boyunca 635 maçta düdük çalan Çakır 2006'dan bu yana da FIFA hakemi olarak görev alıyordu.