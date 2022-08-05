Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cüneyt Çakır hakemlik kariyerine veda etti
Giriş Tarihi: 5.8.2022

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerine veda etti

Cüneyt Çakır hakemlik kariyerine veda etti

Türk hakem camiasının sembol isimlerinden biri olan 45 yaşındaki Cüneyt Çakır düdüğünü astı...

Türk futbolunun hakemlik seviyesindeki en önemli temsilcisi Cüneyt Çakır, kariyerine nokta koydu. 45 yaşındaki Çakır'ın durumu ile ilgili açıklamayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yurt dışından birçok teklif aldığını ancak kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Cüneyt Çakır, Türk futboluna yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini ifade etti" dedi. Kariyer boyunca 635 maçta düdük çalan Çakır 2006'dan bu yana da FIFA hakemi olarak görev alıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB personel sürekli işçi alımı 2022 başvuru şartları ve tarihleri: GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sürekli işçi (personel) alımı müjdesi!
SON DAKİKA: Benzin ve motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...
Sigara fiyatları 5 Temmuz zamlı güncel liste: En son sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: CHP'li Başkan Yardımcısından itiraf gibi açıklama! Dershanede mantık sorusu çıkacak dediler, full çektim
SON DAKİKA Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı! | Bekçilik sınav sonuçları 2022 EGM PA tarafından açıklandı!
Motorine ve benzine indirim akaryakıt fiyatlarına peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
KPSS sınavı ne zaman hangi tarihte yeniden yapılacak? 2022 KPSS Lisans sınavı iptal mi oldu, tekrarlanacak mı, yeni sınav ne zaman?
TOKİ SOSYAL KONUT başvuru tarihleri ne zaman, hangi şehirlerde olacak, başvuru şartları nelerdir? 2022 TOKİ sosyal konut projesi detayları netlik kazanıyor!
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı mı? 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Cemevi saldırısının detaylarına SABAH ulaştı! Planladı, internetten araştırdı, saldırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cüneyt Çakır hakemlik kariyerine veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA