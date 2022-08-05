Aslan Mertens

Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü ile her konuda anlaştı. Evander için de aradaki farkı azaltıp imzaya yaklaştı
SABAH SPOR'un iki gün önce duyurduğu Dries Mertens&Galatasaray flörtü mutlu sonla bitmek üzere... Sofiane Feghouli'ye veda eden sarı-kırmızılılar, Cezayirli yıldızın 4 milyonEuro'yu bulan yıllık ücretiniMertens'e ödemeye hazır. Napoli ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Belçikalı yıldız da başarı şartlı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Mertens dışında Brezilyalı 10 numara Evander de Aslan'a çok yakın. Midtjylland ile bonservispazarlığında 1 milyonEuro fark kaldı. Taraflar 7milyon Euro'da buluştuğuanda Evander deGalatasaraylı olacak.