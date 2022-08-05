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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Aslan Mertens

Aslan Mertens

Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü ile her konuda anlaştı. Evander için de aradaki farkı azaltıp imzaya yaklaştı

SABAH SPOR'un iki gün önce duyurduğu Dries Mertens&Galatasaray flörtü mutlu sonla bitmek üzere... Sofiane Feghouli'ye veda eden sarı-kırmızılılar, Cezayirli yıldızın 4 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretini Mertens'e ödemeye hazır. Napoli ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Belçikalı yıldız da başarı şartlı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Mertens dışında Brezilyalı 10 numara Evander de Aslan'a çok yakın. Midtjylland ile bonservis pazarlığında 1 milyon Euro fark kaldı. Taraflar 7 milyon Euro'da buluştuğu anda Evander de Galatasaraylı olacak.

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Aslan Mertens
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