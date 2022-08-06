Böyle başladı böyle bitsin

Süper Lig'de yeni sezon İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlarken, dostluk rüzgârları esti. Karşılaşma öncesi TFF'nin yeni projesi kapsamında, stadyumlara daha fazla kadın, genç ve çocuğun gelmesi amacıyla düzenlenecek konserlerden ilki gerçekleşti.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk maçta düdük çalan hakemlere ve iki takımın teknik direktörlerine çiçek takdim etti. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da birbirlerine çiçek verdi.Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan transfer ettiği ancak ligde şans bulamayan, Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada görev yapabilen Enis Destan kiralık olarak Warta Poznan'a gönderildi. Polonya kulübüne imza atan 20 yaşındaki forvetin, Trabzonspor ile sözleşmesi 2026'da bitecek. Enis U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.