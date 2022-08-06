Böyle başladı böyle bitsin

Yeni sezonun ilk maçında güzel görüntüler yaşandı. TFF Başkanı Büyükekşi, hakemlere ve teknik adamlara çiçek takdim etti. İki kulübün başkanları Ağaoğlu ve Sarıalioğlu da birbirlerine çiçek verdi
Süper Lig'de yeni sezon İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlarken, dostluk rüzgârları esti. Karşılaşma öncesi TFF'nin yeni projesi kapsamında, stadyumlara daha fazla kadın, genç ve çocuğun gelmesi amacıyla düzenlenecek konserlerden ilki gerçekleşti. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaMadrigal Grubu'nun müziklerindetaraftarlar eğlencelianlar yaşarken, birgüzellik de yöneticilerdengeldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk maçta düdük çalan hakemlere ve iki takımın teknik direktörlerine çiçek takdim etti. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da birbirlerine çiçek verdi.
ENİS DESTAN POZNAN'A GİTTİ
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan transfer ettiği ancak ligde şans bulamayan, Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada görev yapabilen Enis Destan kiralık olarak Warta Poznan'a gönderildi. Polonya kulübüne imza atan 20 yaşındaki forvetin, Trabzonspor ile sözleşmesi 2026'da bitecek. Enis U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.