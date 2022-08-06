İşte 25 günün hikayesi!

Galatasaray, mutlu sonla biten Lucas Torreira transferinde ince eleyip sık dokudu.Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldız için görüşmelere 25 gün önce başladı. Arsenal, 3 yıl önce 28 milyon Euro'ya aldığı oyuncunun bonservisinde kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı.Bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya indirmeyi başaran Aslan, tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için uzun bir mesai harcadı. Başta Muslera olmak üzere, Torreira'nın daha önce oynadığı kulüplerdeki arkadaşları, hocaları, Uruguay'daki dostları devreye sokuldu.G.Saray, Torreira için takımı ve İstanbul'u tanıtıcı özel videolar hazırlayıp yolladı.sunumları hazırlandı ve karar vermesini kolaylaştırmak için yollandı. Uruguaylı yıldız sonunda Aslan yapıldı...YARIN Antalya'da sezonu açacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde Torreira transferini resmiyete dökecek. Arsenal'le 6 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı oyuncuyla da 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşma yaptı. Haftaya cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maça Lucas Torreira'yı yetiştirecek. Aradığı 6 numarayı sonunda bulan sarı-kırmızılılar, bu maça ideal orta saha olan Torreira- Midtsjö-Sergio Oliveira üçlüsüyleiçin 12 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. İspanyol ekibi, sarıkırmızılı oyuncunun dışında PSG'den Thilo Kehrer'i de istiyor. Kehrer transferi gerçekleşmezse Nelsson için Sevilla fiyat yükselterek ikinci teklifini yapacak.B Planı'nı hazırladı. Sarıkırmızılılar, Nelsson'u satarsa hem Kaan Ayhan hem de Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacak.