İşte 25 günün hikayesi!

Uruguaylı yıldızın kulüplerdeki diğer arkadaşları ve hocaları devreye sokuldu. İstanbul’u ve oturacağı evi tanıtan videolar gönderildi. 25 günlük serüvenin ardından Torreira, Aslan oldu
Galatasaray, mutlu sonla biten Lucas Torreira transferinde ince eleyip sık dokudu. İşte SABAHSpor farkıyla yılın transferininperde arkası: Sarı-kırmızılı yönetim, Uruguaylı yıldız için görüşmelere 25 gün önce başladı. Arsenal, 3 yıl önce 28 milyon Euro'ya aldığı oyuncunun bonservisinde kapıyı 15 milyon Euro'dan açtı. Torreira'yıkiralık oynadığı Fiorentina ile Sampdoria, Marsilyave 2 Premier Lig ekibi de istiyordu. Bonservis bedelini 6 milyon Euro'ya indirmeyi başaran Aslan, tecrübeli oyuncuyu ikna etmek için uzun bir mesai harcadı. Başta Muslera olmak üzere, Torreira'nın daha önce oynadığı kulüplerdeki arkadaşları, hocaları, Uruguay'daki dostları devreye sokuldu. Önceİtalya'ya gitmeyi düşünen 26 yaşındakiorta saha, bu baskı sonucu her geçengün Florya'ya yaklaştı. G.Saray, Torreira için takımı ve İstanbul'u tanıtıcı özel videolar hazırlayıp yolladı. İstanbul'dayaşayacağı ev için baştaNef Bebeköy'deki köşklerolmak üzere çeşitliseçeneklerin videolarıçekilip, sunumları hazırlandı ve karar vermesini kolaylaştırmak için yollandı. Uruguaylı yıldız sonunda Aslan yapıldı...
BULUŞMA SAMİ YEN'DE
YARIN Antalya'da sezonu açacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde Torreira transferini resmiyete dökecek. Arsenal'le 6 milyon Euro bonservis karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Uruguaylı oyuncuyla da 2 milyon 750 bin Euro'dan 4 yıllık anlaşma yaptı. Haftaya cumartesi günü Nef Stadyumu'nda Giresunspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maça Lucas Torreira'yı yetiştirecek. Aradığı 6 numarayı sonunda bulan sarı-kırmızılılar, bu maça ideal orta saha olan Torreira- Midtsjö-Sergio Oliveira üçlüsüyle
NELSSON YÜZDE 50!
için 12 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. İspanyol ekibi, sarıkırmızılı oyuncunun dışında PSG'den Thilo Kehrer'i de istiyor. Kehrer transferi gerçekleşmezse Nelsson için Sevilla fiyat yükselterek ikinci teklifini yapacak. Danimarkalı stoperi için15 milyon Euro'nunüzerinde gelecekrakamları değerlendirmeyealacak G.Saray, B Planı'nı hazırladı. Sarıkırmızılılar, Nelsson'u satarsa hem Kaan Ayhan hem de Denayer'i kadrosuna katmaya çalışacak.