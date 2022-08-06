Luan Peres: Fenerbahçe’ye transfer olmak için çok sabırsızlandım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Brezilyalı savunmacının açıklamalarından satır başları...

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Gustavo Henrique'nin geleceğini duyduğumda mutlu oldum. Çok iyi futbolcu ve çok iyi arkadaşım. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Hem o hem de tüm futbolcular takıma güç katacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz.