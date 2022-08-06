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Giriş Tarihi: 6.8.2022 16:59 Son Güncelleme: 6.8.2022 17:02

Luan Peres: Fenerbahçe'ye transfer olmak için çok sabırsızlandım

Luan Peres: Fenerbahçe’ye transfer olmak için çok sabırsızlandım

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı oyuncu, "Hırslı, istekli ve savaşçı biriyim. Topla çıkışlarımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Kadıköy'de tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Transferin bir an önce olması için çok sabırsızlandım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Brezilyalı savunmacının açıklamalarından satır başları...

"Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Gustavo Henrique'nin geleceğini duyduğumda mutlu oldum. Çok iyi futbolcu ve çok iyi arkadaşım. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Hem o hem de tüm futbolcular takıma güç katacak. Hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORDUM"
Futbolcular kendileri hakkında konuşmayı pek sevmez. Hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Savaşçı biriyim. Topla çıkışlarımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'nin çok büyük bir takım olduğunu biliyordum. Büyük oyuncular baskıyı sever, ben de baskı altında oynamayı seviyorum.

"TRANSFERİM İÇİN ÇOK SABIRSIZLANDIM"
Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Menajerime gitmek istediğimi söyledim. Transferin bir an önce olması için çok sabırsızlandım. Saatler içinde hemen buraya geldim. Çabuk gelişti ama çok mutlu oldum. Fenerbahçe sezonu biraz erken açtı. Marsilya ile de hazırlıklarımı sürdürüyordum. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Şu an benim için eksik olan tek şey Jorge Jesus'un oynatmak istediği sisteme alışmak..."

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Luan Peres: Fenerbahçe'ye transfer olmak için çok sabırsızlandım
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