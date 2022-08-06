Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maxi Gomez’e kanca
Giriş Tarihi: 6.8.2022

Maxi Gomez’e kanca

VOLKAN DEMİR
Maxi Gomez’e kanca

Valencia’dan ayrılmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, sakatlığını gerekçe göstererek 3 haftadır idmanlara katılmıyor. Uruguaylı’nın yıllık maaş talebi 2.5 milyon Euro

Santrfor transferinde yeni bir ismi gündemine alan Fenerbahçe, Valencia'dan ayrılmak isteyen Uruguaylı Maxi Gomez için kulübüyle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, bu transferde bütün opsiyonları değerlendiriyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istediği Valencia'da sakat olduğunu gerekçe göstererek 3 haftadır antrenmanlara katılmıyor. Gomez son olarak Club Brugge ile anlaşma sağladı. Ancak Belçika ekibi, bu transferden son anda vazgeçti. Şu anda eski kulübü Celta Vigo, oyuncunun en ciddi talibi durumunda. Tecrübeli golcü, 2.5 milyon Euro maaş talep ediyor. Fenerbahçe, Valencia kulübü ile görüşmeleri opsiyonlu kiralık şeklinde sürdürüyor. Bununla birlikte oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ile kiralanması ihtimali de bulunuyor. İspanyol ekibinin bonservis talebi ise 12 milyon Euro...

KISA KISA TANIYALIM...
1.86 cm boyundaki Maxi Gomez, güçlü fiziği ve kuvvetiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon maç başı 3 hava topu, 2 de ikili mücadele kazanma değeriyle oynadı.
Valencia'da 29 maçın 21'ine 11'de başlayan Gomez, girdiği pozisyonların yüzde 12'sini gole çevirdi.
La Liga'ya transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın (20) ardından en fazla kafa golü atan oyuncu Maxi Gomez (18) oldu.
Sırtı dönük oynamayı seven Uruguaylı futbolcu, geride kalan sezonda maç başı 3 faul alarak takımına duran top kazandırıyor.
Sert bir yapısı olan Maxi Gomez, Valencia'da üç sezonda 5 kez sarı ve kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştü.
UĞUR ÇEM

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
ÖSYM’den 2022 KPSS’ye ilişkin duyuru geldi! KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav yeri değişikliği uyarısı!
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
ARKADAŞINA GÖNDER
Maxi Gomez’e kanca
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA