Maxi Gomez’e kanca

Santrfor transferinde yeni bir ismi gündemine alan Fenerbahçe, Valencia'dan ayrılmak isteyen Uruguaylı Maxi Gomez için kulübüyle temasa geçti.Sözleşmesi 2024'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istediği Valencia'daGomez son olarak Club Brugge ile anlaşma sağladı. Ancak Belçika ekibi, bu transferden son anda vazgeçti. Şu anda eski kulübü Celta Vigo, oyuncunun en ciddi talibi durumunda. Tecrübeli golcü, 2.5 milyon Euro maaş talep ediyor.Bununla birlikte oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ile kiralanması ihtimali de bulunuyor.1.86 cm boyundaki Maxi Gomez, güçlü fiziği ve kuvvetiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon maç başı 3 hava topu, 2 de ikili mücadele kazanma değeriyle oynadı.Valencia'da 29 maçın 21'ine 11'de başlayan Gomez, girdiği pozisyonların yüzde 12'sini gole çevirdi.La Liga'ya transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın (20) ardından en fazla kafa golü atan oyuncu Maxi Gomez (18) oldu.Sırtı dönük oynamayı seven Uruguaylı futbolcu, geride kalan sezonda maç başı 3 faul alarak takımına duran top kazandırıyor.Sert bir yapısı olan Maxi Gomez, Valencia'da üç sezonda 5 kez sarı ve kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştü.UĞUR ÇEM