Mertens’e Falcao faturası!

yönetimi, Mertens'in transferi için devreye girip mesafe katederken karşısına çıkan istekler sonrasında frene bastı. Belçikalı oyuncuya G.Saray yıllıkAncak sonrasında görüşmeler ilerledikçe Mertens'in yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya ulaşırken sözleşme isteği de net 2 sezonluk oldu. Bunun yanı sıra Belçika ve Napoli'ye 1. sınıf uçak bileti, istediği yerde bir lüks ev ve diğer istekleri de masaya koyulunca sarı-kırmızılılar masadan kalkma aşamasına geldi.Radamel Falcao ile yapılan yüksek bedelli kontrat akıllardan çıkmazken, G.Saray cephesi de böyle bir yükün altına girmemek için şartlarını sunup beklemeye koyuldu