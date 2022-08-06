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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Mertens’e Falcao faturası!

Mertens’e Falcao faturası!

Belçikalı yıldız ağır bir maliyet çıkarınca, Falcao’nun yüksek bedelli kontratını aklına getiren Galatasaray, frene bastı

G.Saray yönetimi, Mertens'in transferi için devreye girip mesafe katederken karşısına çıkan istekler sonrasında frene bastı. Belçikalı oyuncuya G.Saray yıllık 3.5 milyon Euro önerip 1+1 opsiyonlu kontrat verirken, ilk etapta oyuncunun menajeri bu teklife sıcak baktı. Ancak sonrasında görüşmeler ilerledikçe Mertens'in yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'ya ulaşırken sözleşme isteği de net 2 sezonluk oldu. Bunun yanı sıra Belçika ve Napoli'ye 1. sınıf uçak bileti, istediği yerde bir lüks ev ve diğer istekleri de masaya koyulunca sarı-kırmızılılar masadan kalkma aşamasına geldi. 35 yaşındaki santrforun 2 sezon için maliyeti 10 milyon Euro seviyesine çıkarken, bu bedel yönetimin aklından geçenin çok uzağında. Radamel Falcao ile yapılan yüksek bedelli kontrat akıllardan çıkmazken, G.Saray cephesi de böyle bir yükün altına girmemek için şartlarını sunup beklemeye koyuldu

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Mertens’e Falcao faturası!
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