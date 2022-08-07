Antep kaçtı Sivas yakaladı

Süper Lig'de Sivasspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sezona flaş transferlerle girenİkinci yarıya Sivasspor etkili başladı. Rakibi bunaltan Yiğidolar, 64. dakikadaki atağında Hanousek'in eline çarpan top sonucunda penaltı kazandı.Golden sonra taraftarını arkasına alan Sivasspor, Gaziantep'i abluka altına alırken, son dakikalarda da konuk takım fırsatlardan yaralanamadı.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarıda açıldık. Oyundan kopmadık. Ama bunun da üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem Avrupa, hem ligde oynamak çok zor olacak. Ligde 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli eder" diye konuştu