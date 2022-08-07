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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Antep kaçtı Sivas yakaladı

Antep kaçtı Sivas yakaladı

Konuk ekip, 22. dakikada Maxim’in serbest vuruştan attığı şık golle ilk yarıyı önde kapatırken, Sivasspor rakibine 64’te Gradel’in penaltısıyla karşılık verdi

Süper Lig'de Sivasspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Sezona flaş transferlerle giren Gaziantep, 22'de Maxim'in serbest vuruştan attığı şık golle üstünlüğü buldu: 0-1. İkinci yarıya Sivasspor etkili başladı. Rakibi bunaltan Yiğidolar, 64. dakikadaki atağında Hanousek'in eline çarpan top sonucunda penaltı kazandı. Max Gradel takımı adına eşitliği sağladı: 1-1. Golden sonra taraftarını arkasına alan Sivasspor, Gaziantep'i abluka altına alırken, son dakikalarda da konuk takım fırsatlardan yaralanamadı. İki ekip de ilk maçlarında sahadan 1 puanla ayrıldı.

ÇALIMBAY: ZOR OLACAK
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarıda açıldık. Oyundan kopmadık. Ama bunun da üstüne çıkmamız gerekiyor. Hem Avrupa, hem ligde oynamak çok zor olacak. Ligde 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli eder" diye konuştu

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Antep kaçtı Sivas yakaladı
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