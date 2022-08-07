Beşiktaş’tan transferde Konrad De La Fuente hamlesi!

Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad De La Fuente'yi kiralıyor. A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki Amerikalı kanat oyuncusunun transferini bitirmek üzere...
BARCELONA ALT YAPISINDA YETİŞTİ
A Spor'a bağlanan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, transferle ilgili detayları aktardı: "Beşiktaş sırasıyla önce sol kanat, sonra merkez orta saha ve sonra da sağ stoper transferi yapacak. Çok büyük bir ihtimalle ilk olarak açıklanacak isim de Konrad De La Fuente olacak. Barcelona altyapısı La Masia'dan çıkmış bir isim."
"MERKEZ ORTA SAHAYA NADİEM AMİRİ"
"Oyuncunun bonservisi Marsilya'da bulunuyor. Resmi işlemlerin halledilmesi bekleniyor. Satın alma opsiyonu henüz belli değil. Hocanın sol tarafta oynayacak sağ ayaklı bir oyuncu isteği vardı. Konrad da bu doğrultda belirlendi. Yetenekli bir oyuncu. Merkez orta saha içinse geçen isim Nadiem Amiri."
KONRAD DE LA FUENTE KİMDİR?
De La Fuente, geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 22 maçta gol atamazken, 3 asist yaptı. Barcelona'nın dünyaca ünlü altyapısı La Masia'nın çıkardığı yeteneklerden biri olan genç oyuncu, Temmuz 2021'de 3 milyon Euro bedelle Marsilya'ya transfer olmuştu.