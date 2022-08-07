Beşiktaş’tan transferde Konrad De La Fuente hamlesi!

BARCELONA ALT YAPISINDA YETİŞTİ

A Spor'a bağlanan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, transferle ilgili detayları aktardı: "Beşiktaş sırasıyla önce sol kanat, sonra merkez orta saha ve sonra da sağ stoper transferi yapacak. Çok büyük bir ihtimalle ilk olarak açıklanacak isim de Konrad De La Fuente olacak. Barcelona altyapısı La Masia'dan çıkmış bir isim."