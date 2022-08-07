Beşiktaş’ta orta sahanın yeni Amiri

Beşiktaş'ta yönetim Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya düşündüğü transfer sayısını 1'den 2'ye çıkarmıştı.
Siyah-Beyazlılar yerli isim için Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin, Union Berlin'den Levin Öztunalı ile görüşüyor.
Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istiyor.
TRANSFERİN ELİ KULAĞINDA
Bayer Leverkusen'den yıllık 2.5 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşıyla ilgili görüşmeler sürüyor.
Siyah-Beyazlılar bu rakamın yarısını ödemek istiyor. Alman temsilcisiyle yapılan pazarlıklar olumlu ilerlerken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.