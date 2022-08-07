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Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:17 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:19

Beşiktaş'ta orta sahanın yeni Amiri

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta orta sahanın yeni Amiri

Emirhan’ın yerine iki isim düşünen Beşiktaş’ta adaylardan biri Bayer Leverkusen’de forma giyen Nadiem Amiri... Kara Kartal, Alman futbolcuyu maaşının yarısını ödeyerek kiralamak istiyor.

Beşiktaş'ta yönetim Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahaya düşündüğü transfer sayısını 1'den 2'ye çıkarmıştı.

Siyah-Beyazlılar yerli isim için Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin, Union Berlin'den Levin Öztunalı ile görüşüyor.

Yabancı orta saha için de atağa kalkan yönetim, Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri için kolları sıvadı.

Alman ekibiyle temasa geçen siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERİN ELİ KULAĞINDA
Bayer Leverkusen'den yıllık 2.5 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşıyla ilgili görüşmeler sürüyor.

Siyah-Beyazlılar bu rakamın yarısını ödemek istiyor. Alman temsilcisiyle yapılan pazarlıklar olumlu ilerlerken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta orta sahanın yeni Amiri
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