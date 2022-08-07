Fenerbahçe’den golcü takviyesi! Lassina Traore için harekete geçildi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler yabancı golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kollar sıvadı.
YÖNETİM'DEN TRAORE HAMLESİ
Maxi Gomez transferinde sona yaklaşan yönetim, bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde B Planı olarak Lassina Traore'yi gündemine aldı. Oyuncu için kulübü Shakthar Donetsk ile görüşen yönetim, kulüple bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Lassina Traore'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.