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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:24 Son Güncelleme: 7.8.2022 13:31

Fenerbahçe'den golcü takviyesi! Lassina Traore için harekete geçildi

Fenerbahçe’den golcü takviyesi! Lassina Traore için harekete geçildi

Yeni sezonun ilk maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da sinyalini verdiği takviye için yönetim harekete geçti. Fenerbahçe, bir süredir takip ettiği Burkina Fasolu oyuncu için bir teklif daha sunacak.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler yabancı golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kollar sıvadı.

YÖNETİM'DEN TRAORE HAMLESİ

Maxi Gomez transferinde sona yaklaşan yönetim, bu transferin olumsuz sonuçlanması halinde B Planı olarak Lassina Traore'yi gündemine aldı. Oyuncu için kulübü Shakthar Donetsk ile görüşen yönetim, kulüple bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Lassina Traore'nin sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Fenerbahçe'den golcü takviyesi! Lassina Traore için harekete geçildi
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