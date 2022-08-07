Lider peres!

Süper Lig'de yarın ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı. Sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luan Peres'in bu karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun Jesus tarafından savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ve Luan'ın hemen kadroya monte edilmesinin istendiği bildirildi. Portekizli hocanın, oyuncusuyla da görüşerek hazır olmasını istediği öğrenildi.Makedonsol bek, Ümraniye maçında kadroyaalınabilir ancak ilk 11 başlama ihtimalidüşük.ile Fenerbahçe arasındaki transfer işbirliği büyüyecek gibi. Sarı-lacivertlilerden sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlayan İzmir ekibi, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı F.Bahçe'ye kiralamıştı. Göz-Göz'ün Kanarya'dan şimdi 3 oyuncu daha istediği öğrenildi. Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilenen sarıkırmızılılar, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.