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Giriş Tarihi: 7.8.2022

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Lider peres!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, savunmanın lideri yapmak istediği Brezilyalı stoperi, Ümraniyespor maçında ilk 11’de oynatacak

Süper Lig'de yarın ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı. Sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luan Peres'in bu karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor. Brezilyalı oyuncunun Jesus tarafından savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ve Luan'ın hemen kadroya monte edilmesinin istendiği bildirildi. Portekizli hocanın, oyuncusuyla da görüşerek hazır olmasını istediği öğrenildi.

ALİOSKİ'NİN EKSİĞİ VAR
Bir diğer yeni transfer Alioski ise takımla çalışmasına rağmen henüz fiziksel eksiğini gideremedi. Makedon sol bek, Ümraniye maçında kadroya alınabilir ancak ilk 11 başlama ihtimali düşük. Alioski'nin Slovacko rövanşı veya sonraki lig maçında görev yapacağı gelen bilgiler arasında.

GÖZTEPE 3 OYUNCU DAHA ALMAK ISTIYOR
GÖZTEPE ile Fenerbahçe arasındaki transfer işbirliği büyüyecek gibi. Sarı-lacivertlilerden sağ bek Uğur Kaan Yıldız ve stoper Emir Ortakaya'yı renklerine bağlayan İzmir ekibi, kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı F.Bahçe'ye kiralamıştı. Göz-Göz'ün Kanarya'dan şimdi 3 oyuncu daha istediği öğrenildi. Tiago Çukur, Burak Kapacak ve Muhammed Gümüşkaya ile ilgilenen sarıkırmızılılar, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmelerini sürdürüyor.

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