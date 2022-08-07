Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray sezonu Antalya’da açıyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
ANTALYASPOR: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.
GÖZLER SEFEROVİC'TE
Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.
Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.