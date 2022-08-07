Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray sezonu Antalya’da açıyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 7.8.2022 20:38 Son Güncelleme: 7.8.2022 20:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray sezonu Antalya’da açıyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray sezonu Antalya’da açıyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezona yeni transferlerle giren Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonunu Antalyaspor deplasmanında açıyor. Ligdeki ilk sınavına 3 puanla başlamak isteyen Okan Buruk, geçen sezona damga vuran Nuri Şahin’in karşısında. Saat 21.45’te başlayacak mücadele, Antalya Stadı'nda oynanacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANTALYASPOR: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yeni transfer Leo Dubois, müsabakada forma giyemeyecek. Yeni transferler Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Fredrik Midtsjö, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

GÖZLER SEFEROVİC'TE

Yeni transfer Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayağı olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray sezonu Antalya’da açıyor! Zorlu karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu…
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