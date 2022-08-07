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Giriş Tarihi: 7.8.2022 18:57 Son Güncelleme: 7.8.2022 19:03

Süper Lig'de İtalyan derbisi! Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig’de İtalyan derbisi! Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu ilk haftası maçları oynanmaya devam ediyor. Lige yeni hocası Andrea Pirlo ile iyi başlamak isteyen Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Farioli'nin çalıştırdığı Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.15'te başlayan karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Emir Tintiş, Biraschi, Burak, Caner, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde çıkacağı ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Alanyaspor ise İstanbul deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik direktörleri Farioli ile yola devam eden Güney ekibi, geçen sezona göre kadrosunda büyük bir değişim yaşamadı.

CANLI | FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR

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Süper Lig'de İtalyan derbisi! Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor
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