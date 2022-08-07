Süper Lig’de İtalyan derbisi! Fatih Karagümrük, sahasında Alanyaspor’u ağırlıyor

Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.15'te başlayan karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetiyor.
İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Emir Tintiş, Biraschi, Burak, Caner, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo
İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Andrea Pirlo yönetiminde çıkacağı ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.
Alanyaspor ise İstanbul deplasmanında 3 puan arayacak. Teknik direktörleri Farioli ile yola devam eden Güney ekibi, geçen sezona göre kadrosunda büyük bir değişim yaşamadı.
CANLI | FATİH KARAGÜMRÜK - ALANYASPOR