10 numara arda

Mesut Özil’den boşalan formayı 17 yaşındaki genç yıldız giyecek
Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu… En son dünya yıldızı Mesut Özil'in giydiği 10 numarayı, 2022-23 sezonunda 17 yaşındaki Arda Güler terletecek. Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numaralı forma ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımda 10 numarayı giyen bazı önemli isimler şöyleydi: Max Kruse,Giuliano, Robin van Persie, Alexde Souza, Tuncay Şanlı, Revivo,Elvir Boliç, Aykut Kocaman,Oğuz Çetin, Cemil Turan, CanBartu, Lefter Küçükandonyadis.