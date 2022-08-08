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Giriş Tarihi: 8.8.2022

10 numara arda

10 numara arda

Mesut Özil’den boşalan formayı 17 yaşındaki genç yıldız giyecek

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu… En son dünya yıldızı Mesut Özil'in giydiği 10 numarayı, 2022-23 sezonunda 17 yaşındaki Arda Güler terletecek. Yeni transfer Joao Pedro ise 20 numaralı forma ile mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımda 10 numarayı giyen bazı önemli isimler şöyleydi: Max Kruse, Giuliano, Robin van Persie, Alex de Souza, Tuncay Şanlı, Revivo, Elvir Boliç, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Cemil Turan, Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis.

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