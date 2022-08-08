Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor Pirlo’yu üzdü
Giriş Tarihi: 8.8.2022

Alanyaspor Pirlo’yu üzdü

Alanyaspor Pirlo’yu üzdü

Turuncu-yeşilliler; ilk müsabakasında Eduardo (2), Efkan ve Erencan’ın golleriyle güldü. Borini ile Biraschi’nin ağları sarsması sonucu değiştirmedi

Sezona ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile başlayan Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor'a 4-2 kaybetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibi, 19. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle üstünlüğü buldu. Hızını alamayan Alanya, 10 dakika sonra Efkan Bekiroğlu ile durumu 2-0 yaptı. Fatih Karagümrük; Fabio Borini'nin 55'te ağları sarsmasıyla umutlansa da 70. dakikada sahneye çıkan Eduardo duble yaptı: 1-3. Hemen ardından Pirlo'nun takımından Biraschi cevap verdi: 2-3. Alanyaspor'da Erencan Yardımcı 90+3'te skoru tayin etti: 2-4.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! ÖSYM takvimi
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MEB ile LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü orucu ne zaman tutulur, ayın kaçında?
MasterChef kim kazandı, kim ana kadroya girdi? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı, 6. önlüğü kim aldı?
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray son dakikalarda güldü! Bafetimbi Gomis girer girmez Antalyaspor'u yıktı...
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar 2022 listesi!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor Pirlo’yu üzdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA