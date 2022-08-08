Alanyaspor Pirlo’yu üzdü

Turuncu-yeşilliler; ilk müsabakasında Eduardo (2), Efkan ve Erencan’ın golleriyle güldü. Borini ile Biraschi’nin ağları sarsması sonucu değiştirmedi
Sezona ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile başlayanFatih Karagümrük, Francesco Farioli'nin çalıştırdığı AytemizAlanyaspor'a 4-2 kaybetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibi, 19. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle üstünlüğü buldu. Hızını alamayan Alanya, 10 dakika sonra Efkan Bekiroğlu ile durumu 2-0 yaptı. Fatih Karagümrük; FabioBorini'nin 55'te ağları sarsmasıylaumutlansa da 70. dakikadasahneye çıkan Eduardo dubleyaptı: 1-3. Hemen ardından Pirlo'nun takımından Biraschi cevap verdi: 2-3. Alanyaspor'daErencan Yardımcı 90+3'teskoru tayin etti: 2-4.