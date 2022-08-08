Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta stoperde rota yabancıya döndü
Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:21 Son Güncelleme: 8.8.2022 13:24

Beşiktaş'ta stoperde rota yabancıya döndü

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ta stoperde rota yabancıya döndü

Beşiktaş, Axel Tuanzebe için Manchester United'a kiralama teklifi yaptı. 500 bin Euro kiralama bedeli önerilen oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaşıyla ilgili de görüşmeler sürüyor.

Sağ stoper almak isteyen Beşiktaş, yerli oyuncu noktasında zorluk yaşıyor. Kaan Ayhan için yapılan yoklamada Sassuolo'nun geçtiğimiz sezonki tavrını değiştirmediği ve 5 milyon Euro bonservis istediği görüldü.

Daha önce gündeme gelen Koray Günter'e ise teknik direktör Valerien İsmael sıcak bakmıyor. Bunun üzerine rota tekrar yabancıya döndü ve Manchester United'ın 24 yaşındaki futbolcusu Axel Tuanzebe için kulübüne kiralama teklifi yapıldı.

500 bin Euro kiralama bedeli önerilen oyuncunun yıllık 1.5 milyon Euro'luk maaşıyla ilgili de görüşmeler sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'den Trabzonspor'un da ilgilendiği oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS 2. nakil tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2022 LGS nakil sonuçları sorgulama MEB ekranı ile açıldı!
YKS tercih sonuçları ÖSYM ile erişime açılacak! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?
Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Öfkeme yenildim
Masterchef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! TV8 ile 7 Ağustos Pazar MasterChef 6. önlüğün sahibi kim oldu, finale ve yedeklere kimler kaldı?
GERİ SAYIM! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Akşener'in azarladığı genç kız SABAH'a konuştu: "Bizi dövmeye kalktılar, çok korkuyordum"
Çin-Tayvan-ABD üçgeni çip krizinde cepheyi büyüttü: Türkiye'ye fırsat doğabilir
Sınav itirafında bulunan CHP Grup Başkanvekiline zor sorular! Hangi dershaneye gittin? Seni bu dershaneye kim davet etti?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta stoperde rota yabancıya döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA