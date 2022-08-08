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Giriş Tarihi: 8.8.2022 16:12 Son Güncelleme: 8.8.2022 16:16

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

AA
Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu

Fenerbahçe, futbol A takımındaki 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler’in giyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında bu sezon 10 numaralı formayı 17 yaşındaki Arda Güler'in giyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genç oyuncuya 10 numaralı formanın başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus tarafından verildiği belirtilerek, "Genç yaşında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler'e, Fenerbahçe tarihine geçen 10 numaralı oyucular arasına adını yazdıracağına gönülden inandığımız, zaferlerle dolu serüveninde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Ali Koç, Arda Güler'e daha çok çalışması gerektiğini söylerken, Jesus da genç oyuncuyu tebrik etti.

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Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi Arda Güler oldu
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