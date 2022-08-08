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Giriş Tarihi: 8.8.2022 11:54 Son Güncelleme: 8.8.2022 11:55

Fenerbahçe'de Szalai giderse Nino gelecek

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe’de Szalai giderse Nino gelecek

Fenerbahçe yönetimi Attila Szalai için West Ham United'ın yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Sarı-Lacivertliler'de ayrılık yaşanırsa yerine alınacak isim Fluminense forması giyen Nino olacak.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili önümüzdeki hafta yeni transfer gelişmeleri yaşanabilir.

Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu. Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı.

Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor. Ayrılık yaşanırsa yerine alınacak isim Fluminense forması giyen Nino...

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Fenerbahçe'de Szalai giderse Nino gelecek
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