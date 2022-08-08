Kaptan tuttu Gomis vurdu

Mertens ve Torreira transferleri ile taraftarını şampiyonluk havasına sokan Galatasaray, geçen sezonu beraberlikle noktaladığı Antalya'da yeni sezonu 3 puanla açtı.SICAĞIN fazlasıyla hissedildiği Antalya'daki mücadelede ilk 10 dakika top görmeyenSavunma arkasına doğru koşular atan Haji Wright, kaçırdığı net pozisyonu penaltı alarak telafi etti ancak Muslera penaltıda Luiz Adriano'ya izin vermedi. Oyunun son bölümünde Okan Buruk değişikliklerle skor avantajı için hamlesini yaparken Midtsjo'nün asistinde Gomis 90'da ceza sahası içinden ayak içi ile topu ağlara yolladı.Maçın yıldızı Fernando Muslera, çok iyi bir sezon olacağına inandığını söyledi. Yönetimin transfer aşamasında çok çalıştığını da sözlerine ekleyen Uruguaylı file bekçisi, "Nuri Şahin'in takımı çok gelişti ve çok organizeler. Hava da boğucuydu. Burada kazanan olmak mutluluk verici. Lucas elbette gelmeden önce beni aradı, uzun uzun konuştuk. Transferiyle ilgili Dursun Başkan ve Erden Bey çok uğraştı. Gelmesi için çok baskı yaptım. Onunla birlikte eminim daha da güçleneceğiz" dedi.Galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis yeni rolünü şöyle anlattı: "Mutluyum ve gururluyum. G.Saray için oynuyorsanız gol atmalısınız. Farklı bir role büründüm. Artık yol gösterici, yol açıcı bir pozisyondayım. Deneyim gerektiren bir goldü. İyi bir başlangıç yaptık ve böyle de devam etmeliyiz."ANTALYASPOR karşısında Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu engelleyen Fernando Muslera, geçen sezon da Karagümrük'ün penaltı vuruşunun gol olmasına izin vermemişti. Kaptan kalesine gelen son iki penaltı atışına da geçit vermediG.SARAY, Antalya galibiyeti ile birlikte son 7 sezonda açılış maçlarındaki galibiyet sayısını altıya yükseltti. Sarı-kırmızılılar son 6 sezonda ligdeki ilk maçlarında sadece Ağustos 2019'da Denizli'ye yenildi. Öte yandan Aslan'ın Antalyaspor karşısındaki hakimiyeti de devam etti. G.Saray, kırmızı-beyazlı rakibine karşı ligde oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yoluna devam ediyorİki takım oyuncuları da sıcak hava ve nem nedeniyle bir hayli zorlandı. 27 derece olan sıcaklık 30 derece hissedilen olarak tabelaya yansırken nem oranı da maç saatinde %80 oldu.