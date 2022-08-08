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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Şans Boey’in yüzüne güldü

Şans Boey’in yüzüne güldü
G.SARAY'DA bir hafta önce kadro dışı olan Sacha Boey'in tam anlamıyla şans yüzüne güldü. Yeni transfer Leo Dubois'in sakatlığında affedilen Fransız sağ bek, ağrıları olan Omar Elabdellaoui'nin yerine de Antalya'da 11'e girdi. Ancak ortaya koyduğu futbol kimseyi memnun etmedi. Fiorentina'yı hazırlık maçında 2-1 yenen takımdan memnun kalan Okan Buruk, Antalya deplasmanında kadroyu değiştirmek istemedi. Sakat Dubois yerine Sacha Boey'i mecburen koyan Buruk, ön liberoda Berkan'dan vazgeçmedi.

ÖZBEK'TEN TRANSFER SÖZLERİ
Maçı tribünden izleyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şöyle konuştu: "Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum."

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Şans Boey’in yüzüne güldü
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