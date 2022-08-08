Şans Boey’in yüzüne güldü

G.SARAY'DA bir hafta önce kadro dışı olan Sacha Boey'in tam anlamıyla şans yüzüne güldü. Yeni transferAncak ortaya koyduğu futbol kimseyi memnun etmedi. Fiorentina'yı hazırlık maçında 2-1 yenen takımdan memnun kalan Okan Buruk, Antalya deplasmanında kadroyu değiştirmek istemedi. Sakat Dubois yerine Sacha Boey'i mecburen koyan Buruk, ön liberoda Berkan'dan vazgeçmedi.Maçı tribünden izleyen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, şöyle konuştu: "Sezonun başlamasıyla beraber eksikler daha net ortaya çıkıyor. Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum."