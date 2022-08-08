Sola Fuente geliyor

Yeni sezona sahasında Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.yapan siyah-beyazlı ekipte diziliş değişikliğiyle birlikte sol kanat takviyesi ön plana alınırken, adı gündeme geleniçin Marsilya ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.Genç futbolcuyla da görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi son aşamaya getirdi.TFF'nin aldığı 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile 3 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama kararını kullanmak isteyenSiyah-beyazlı ekipte bu kurala dahil olan diğer isimler ise Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi.ARAP Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif Beşiktaş'ı karıştırdı…Fransız hocanın, defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancakgelen haberler arasında.