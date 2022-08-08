Sola Fuente geliyor

Fransız kulübüyle kiralık sözleşmesi için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu da ikna etti. Kartal, bu transferde 14 kişilik yabancı kuralına da takılmayacak
Yeni sezona sahasında Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 3'lü savunmakurgusundan vazgeçipdörtlüye geçiş yapan siyah-beyazlı ekipte diziliş değişikliğiyle birlikte sol kanat takviyesi ön plana alınırken, adı gündeme gelen Konrad de la Fuente için Marsilya ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 21 yaşındaki sol kanatoyuncusunun transferindeYunanistan ekibiOlympiakos ve İspanyoltemsilcisi Real Valladolidile rekabete giren Kartal,Fransız ekibiyle kiralıksözleşmesi içinönemli mesafe kaydetti. Genç futbolcuyla da görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi son aşamaya getirdi. Fuente içinkulübüne herhangi birkiralama bedeli ödenmesibeklenmiyor.
21 YAŞ ALTI YABANCIDA +3'E DAHİL EDİLECEK
TFF'nin aldığı 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile 3 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama kararını kullanmak isteyen Beşiktaş, Fuente transferinitamamlaması halinde 14 kişilik yabancıkuralına takılmayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu kurala dahil olan diğer isimler ise Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi.
WELINTON'IN AKLI GİTMEKTE
ARAP Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif Beşiktaş'ı karıştırdı… 750 bin Euro seviyelerinde bonservisönerildiği öğrenilen 33 yaşındakifutbolcunun ayrılmasını teknik direktörValerien İsmael'in istemediği kaydedildi. Fransız hocanın, defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak Welinton'ın tavrının ayrılmaktanyana olduğu gelen haberler arasında.