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Giriş Tarihi: 8.8.2022

Sola Fuente geliyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sola Fuente geliyor

Fransız kulübüyle kiralık sözleşmesi için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki futbolcuyu da ikna etti. Kartal, bu transferde 14 kişilik yabancı kuralına da takılmayacak

Yeni sezona sahasında Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. 3'lü savunma kurgusundan vazgeçip dörtlüye geçiş yapan siyah-beyazlı ekipte diziliş değişikliğiyle birlikte sol kanat takviyesi ön plana alınırken, adı gündeme gelen Konrad de la Fuente için Marsilya ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferinde Yunanistan ekibi Olympiakos ve İspanyol temsilcisi Real Valladolid ile rekabete giren Kartal, Fransız ekibiyle kiralık sözleşmesi için önemli mesafe kaydetti. Genç futbolcuyla da görüşen Beşiktaş yönetimi, transferi son aşamaya getirdi. Fuente için kulübüne herhangi bir kiralama bedeli ödenmesi beklenmiyor.

21 YAŞ ALTI YABANCIDA +3'E DAHİL EDİLECEK
TFF'nin aldığı 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile 3 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama kararını kullanmak isteyen Beşiktaş, Fuente transferini tamamlaması halinde 14 kişilik yabancı kuralına takılmayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu kurala dahil olan diğer isimler ise Ajdin Hasic ve Besar Gudjufi.

WELINTON'IN AKLI GİTMEKTE
ARAP Yarımadası'ndan Welinton için gelen teklif Beşiktaş'ı karıştırdı… 750 bin Euro seviyelerinde bonservis önerildiği öğrenilen 33 yaşındaki futbolcunun ayrılmasını teknik direktör Valerien İsmael'in istemediği kaydedildi. Fransız hocanın, defansın göbeğinde Saiss ile birlikte iyi bir ikili oluşturacağını düşündüğü Brezilyalı futbolcuya, "Gitme" dediği ancak Welinton'ın tavrının ayrılmaktan yana olduğu gelen haberler arasında.

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Sola Fuente geliyor
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