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Giriş Tarihi: 8.8.2022 18:26 Son Güncelleme: 8.8.2022 18:42

Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Yabancı sayısı...

Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Yabancı sayısı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak.

Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Yabancı sayısı...
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