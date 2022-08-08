Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı! Yabancı sayısı...

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek. Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak.

Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek. Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4'ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.