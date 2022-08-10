Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Akhisarspor'dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 10.8.2022 19:20

Akhisarspor'dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama

AA
Akhisarspor’dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da 8 futbolcuya, kulüpten ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak için izin verildiğini bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada 8 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas'ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir. Her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 sorgulama: Üniversite yerleştirme sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor! YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
Dün MasterChef'te kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Milyonluk Masserati'li terörist! İç savaş ve suikast planı yapıyordu
Son dakika | Gelecek Partili isimden 3 milyonluk vurgun!
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor'dan kadro dışı bırakıldığı iddia edilen 8 futbolcuyla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA