Bardhi için geri sayım

Trabzonspor sürpriz bir transfere imza atmak üzere... Marek Hamsik'in sakatlığının ardından orta saha arayışlarına başlayan bordo-mavililer, Levante forması giyen Enis Bardhi'yi kadrosuna katmak için 3 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli önerdi. İspanyol kulübü ilk etapta Trabzonspor'dan daha yüksek rakamlar talep etse de, yapılan görüşmeler sonucunda transferin bitme aşamasına geldiği belirtildi. 27 yaşındaki Makedon futbolcu, hem merkez hem de ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor.Trabzonspor'da sağ stoper arayışları devam ederken, isimleri daha önce de gündeme gelen Marc Bartra ve Jeison Murillo için bir kez daha harekete geçildi. 31 yaşındaki Bartra için İspanyol ekibi Real Betis'e 3 milyon Euro önerildi. Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki Jeison Murillo'yu ise kulübü, sözleşme uzatıp kiralamayı düşünüyor. Bordo-mavililer bonservisi ile satın alma düşüncesinde...