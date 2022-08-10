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Giriş Tarihi: 10.8.2022 11:03

Beşiktaş'ta Fuente transferi zora girdi!

Beşiktaş’ta Fuente transferi zora girdi!

Beşiktaş'ın yeni sezon transfer çalışmalarında kanat bölgesinde ilk adayı olan Konrad de la Fuente'ye 4 aday daha çıktı ve transfer zora girdi. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig öncesinde takımı yeni sezona 3-4-1-2 oyun anlayışıyla hazırlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu planından vazgeçmişti. Lige 4-3- 3'le başlayıp oyun sisteminin değişmesiyle sol kanada takviye kararı alan Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'yi gündemine almıştı.

Bonservisi Marsilya'da bulunan 21 yaşındaki ABD'li sol kanat için görüşmeler devam ediyor. Bu transferde Siyah- Beyazlı ekip tek değil. Celta Vigo, Olympiakos, Nice ve Porto'nun peşinde olduğu Fuente için Kartal büyük bir yarışta.

KONTRATTA OPSİYON DA OLACAK

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlılar, kontrata satın alma opsiyonu da koymayı planlıyor. Katalan devi Barcelona'da yetişen Fuente, geçen sezon 3 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer oldu. 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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Beşiktaş'ta Fuente transferi zora girdi!
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