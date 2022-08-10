Nelsson Giresun maçıyla veda eder

Nelsson'un hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini kendisine söylediğini açıklayan Timur, oyuncunun kalmasını istediklerini, gitmesi halinde B planlarının hazır olduğunu belirtti. Bu transfer için tok satıcıyı oynayan sarı-kırmızılıların, Sevilla'nın teklifini 18 milyon Euro gibi bir rakama çıkarması halinde transfere onay vermesi bekleniyor. Sözleşmesinde 25 milyona serbest kalır maddesi olan 23 yaşındaki oyuncu için İspanyollar 17 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Danimarkalı stoper, Aslantepe'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasına taraftara veda etmek için çıkabilir.