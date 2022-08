Yazık bu çocuklara!

TAKIM DEĞİL JESUS

PANİK YAPTI

NELSSON GİDERSE EYVAH EYVAH!

JOSEF'İN YOKLUĞU KALPTE RİTMİ BOZDU

TRABZON ACİL STOPER ALMALI

İngiltere'de14.30'da, 16.00'da yapılan birçok maç var. Aynışekilde Almanya Liginde de... Fakat bizde maçlar19.15 ve 21.45 olarak değerlendiriliyor. Antalya,Alanya gibi son derece sıcak yerlerde 21.45 doğalolarak karşılanabilir amaTFF,çocukları, gençleri sürekli maçadavet ediyor ama 21.45'te başlayanbir maçın bitiş ve eve dönüşsaatini de düşünürsek bu gençlerve çocuklar için gerçekçi birsöylem olmaktan uzak kalır.Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1'in yayıncı kuruluşu aynı... Türkiye'de insanlar maçların 21.45'te başlamasından dolayı rahatsız. Su molaları, uzatmalarla birlikte maçlar 00.00'da bitiyor.Sabah erken kalkma zorunluluğu olanlar da maçları stattan değil TV'den izliyor.Bir örnek vereceğim: West Ham United-Manchester City maçı yerel saatle 16.30'da başladı. Tribündeki taraftarların kiminde şapka, kiminde de sıcaktan korunmak için maç kitapçığı vardı. İngiltere Futbol Federasyonu, 'Bu maç bu saatte oynanacak' diyor. TFF ise saatleri erkene çekmediği gibi bir iddiaya göre 'Yayıncı kuruluş böyle istiyor' diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor.Bu arada TFF maçlara gençlerin, çocukların getirilmesini öneriyor. Allah aşkına, maçın bittiği saatlerde o gençlerin çoğu uyuyor. Saatler acilen değişmeli.Bana göre yaz sezonunda lig erken başlasa da 21.45 maç başlangıcı doğru değil.Ayrıca medyada da baskılarda zaman darlığından sıkıntı yaşanıyor. Bu duruma Avrupa'dan canlı örnek vermek gerekirse, Almanya'da 'Bundesliga 2'de öğlen 13 ve 14'te maçlar oynanıyor. Bu hafta başlayan 'Bundesliga 1'de de durum aynı şekilde. Erken saatlerde maçlar oynanıyor.Premier Lig ve Championship'te de durum aynı. Hatta öğlen 12'de bile maç oynanıyor.Ben Başkan Ali Koç'unJesus tercihine itiraz etmiyorum.Yanlış yaptıdemem. Yanlış şöyle oldu; kadroya 3-4 noktatransfer lazımdı. Ama çok fazla isim alındı. Gelenisimlerin geneli nokta transferler değil. En önemlitransfer Joao Pedro'ydu ama o da sakatlandı…Tabii Ümraniye başlangıcıiyi olmadı. Zaten Jesus'un takım tercihi vedeğişiklikleri de biraz maceracıydı.Jesus, eğerÜmraniyespor analizini önüne alsaydı,tek orta saha ile çıkmazdı. Veyabeş ofansif ile oynamazdı. Veya ilk45 bitip, 2-1'i cebine koyduğundahamlesini yapardı. Takım açısındandeğil, hoca için panikmaçıdır bu.Uzatmaları da katarsanızdakikada üç pas.Oyuna devam etmişsin.Uzatmalarda gelen gol ile alınan bir puankazançtır Fenerbahçe adına. İkincisi; Jesus, lig ileel sıkıştı, rakipleri de hakemleri de tanıdı.Fenerbahçe'ninsorunu her sezona bir 'dejavu' ile başlamak.Böylesi bir durumda takım olmaktanuzak bir yapı ortaya çıktı. Takımda omurganız veoyun anlayışınız yoksa istikrarlı bir yapı ne yazıkki ortaya çıkmaz. Jesus'un oynatmak istediği sistem,top rakipteyken verdiği reaksiyon, agresifpres ve ortaya çıkan savunma baskılı hücum.Ama sahaya çıkardığı ilk 11'de özellikle orta alandabüyük sorunlar ortaya çıktı. Önde bireyselbecerilerle sonuca giden bir yapı ve de kaptırılantoplar, ardından karşı ataklarda savunmada birtürlü gerekli organizasyonun kurulmaması.Başkan Ali Koçezberleri bozan bir açıklama yaptı. 5 transferiplanladıklarını söyledi ama bu sayının neden13'e yükseldiğini tam anlatamadı (İki transferdaha yapılacak). Jesus'un 1.5 aydanfazla takımla çalışmasına rağmen kafasındahâlâ bir ideal kadroyu oluşturamadığınıgördük.Çünkübu filmiF.BahçelilerPereiradönemindegörmüş,VanPersie kriziylede sarsılmışlardı.Genel problem, hocanınoyuncuları ve takımı tam tanıyıp ideal bir oyuncugrubu oluşturamaması. Bunun için zaman lazım.F.Bahçe açısından pozitif olan şey, geçen seneyegöre daha çok skor üretebiliyor ama geçensezonu bitiren takıma göre de daha çok savunmazafiyeti var.G.SarayFiorentina önünde sergilediği başarılıfutbolunu, Antalyaspor karşısındatam ortaya koyamadı. Okan hocanınçift forvete geçip Midtsjö'yü oyunaalması G.Saray'a galibiyeti getirdi.Mertens veTorreira takıma girdiğindeG.Sarayçok daha keyifveren, çok dahapozisyon bulanbir takım olacaktır.G.Saray Antalya'ya karşı deplasmanda iyi bir tempo yaptı. Başlayan ve bitiren kadro, özellikle forvet bölgesinde geçen seneki sıkıntıları geride bırakmış gibi.Takım oturana kadar bocalama devam edecek. Antalya zor bir deplasmandı. Rakip penaltı kaçırdı, karşı karşıya kaçırdı ya da Muslera kurtardı. Merkez orta sahayı takviye ettiler, ön tarafa heyecan veren oyuncular aldılar.Galatasaray'da iyi transferler yapıldı. Bilhassa son iki takviye (Torreira ve Mertens) eğer İstanbul'da birçok yabancı oyuncunun yaşadığı fiziksel düşüşü yaşamazsa çok önemli transferler. Galatasaray'ın ileri ucu çok etkili. İki genç kanat oyuncuları (Kerem ve Yunus) iyi. Seferovic'e Mertens ve Gomis gibi alternatifler de eklendi. Norveçli orta saha Midtsjö'den de randıman alınır. Zaten çok da iyi bir kaleciye sahipler. Yalnız Nelsson giderse oraya yapılacak transfer çok önemli.Oliveira çok yalnız kaldı. Midtsjö oyuna girdikten sonra olumlu bir izlenim bıraktı. Önde ise Yunus ve Kerem'in Seferovic ile pas bağlantılarını daha iyi kurmaları şart.Eğer kaleci Muslera gününde olmasa herhalde durum çok daha farklı olurdu.Beşiktaş, Kayserispor karşısındaözellikle ofansif anlamda sıkıntı yaşamayacağınınmesajını çok net verdi. Orta alanda oynayan Salihve Kartal bu yükü bana göre taşıdılar.Orada daha ekstra işler beklenenoyuncu Gedson Fernandes. Onunbiraz daha sorumluluk alması lazım.Ayrıca ilave takviyeler de planlanıyorlardır.Sistemde 4'lüsavunmaya geçmek doğru karar. Solbek Masuaku üçlü defansın kenarıolarak başarılı olamaz.Birorta saha oyuncu transferineacil ihtiyaç var. Takımın enönemli silahı ise Weghorst…Sezon başıRıdvan ve Emirhan gibi iki genç oyuncununtakımdan ayrılması iyi olmadı.21 yaşındakistoper Emrecan Uzunhan'ınnasıl bir katkı vereceği de henüzbilinmiyor. Kayserispor maçındaSouza'nın çok arandığı birgerçek. Souza'nın yokluğunda orta sahayıbir kalp olarak düşünürsek bir ritim bozukluğuolduğunu söyleyebiliriz. Önde ise herşey Ghezzal'in göstereceği performansa bağlı.Beşiktaş'ın problemi;sorunları çözmesi geren Valerien İsmael'inbunların kaynağı olan kişi olması. Geçen senedenemesini yaptı.Rakip 10 kişi kalmasa golüde atamayacaklardı. Biraz dikkatliolsa, mağlup da olabilirlerdi.Artık 40 bintaraftarın desteği mi, yoksa takımınkarakteri mi bilemem.Valerien İsmael'in 'üçlü defansdörtlü defans' tartışmalarından sıyrılıp Hollandalı golcüsü Weghorst'un nasıl etkili olacağını planlaması gerekir. 1.97'lik oyuncu, N'Koudou oyuna girene kadar sahada konu mankeni gibiydi.Haftaya damga vuran üç gol var: Biri; Ghezzal'in attığı golde Weghorst'un pasın şiddetini ayarlaması, ikincisi; Gomis'in golünde Midtsjö'nün kadife zarafetinde etkili pası. Üçüncüsü ise, Berisha'nın golünde Zajc'ın rakibe attığı müthiş çalım.Trabzonspor'u Hamsik'li ya da Hamsik'siz olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü Hamsik bu takımın orta alandaki hem lideri hem de aklı. Oyunun temposunu ayarlayan bir isim. Slovak futbolcunun oynadığı maçlarda topa sahip olma yüzdesi her zaman yüksek. Hamsik'siz ise önde Nwakaeme'nin de yokluğu düşünüldüğünde önemli sorunlar çıkıyor. Nwakaeme'nin yerinde oynayan Trezeguet akınları olgunlaştırmaya değil bitirmeye yönelik bir isim. Larsen ve Eren iki kenar beki için olumlu düşüncelerimiz var ama hâlâ bir an önce sağ stoper konusunda adım atılması şart.Trabzonspor'un oturmuş kadrosu ve takımını tanıyan bir teknik adamı var. Cornelius gibi çok önemli bir silahı mevcut. Visca ve Trezeguet form tuttuğu zaman, Cornelius'un performansı da artar. Ancak Trabzonspor, geçen seneki rahatlığı bulamaz. Çünkü bu sene güçlü rakipler yarışta ve bordomavililerin Avrupa kulvarı var.