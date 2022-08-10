Yazık bu çocuklara!

Süper Lig’de geride kalan haftayı masaya yatıran SABAH Spor yazarları, yeşil sahada olanları enine boyuna tartıştı
Saat 21.45'te başlayan maçlar ertesi gün bitiyor. TFF tribüne gençlerin, çocukların gelmesini istiyor. Allah aşkına, o saatlerde bu çocuklar uyuyorlar
SORU: Sıcak havalar nedeniyle TFFmaçları 21.45 'te oynatıyor. Fakat sumolası, VAR'daki izlenme süreleri nedeniyleaynı gün başlayan maç, ertesi günesarkıyor. Hem maça gidenler hem de TVbaşındakiler bundan rahatsız. 'Bir futbolzevkimiz var, onda da maçın yarısındauyuyoruz. Şehre göre saatler değişebilir.Her yerde neden 21.45'te maçlar?' diyorlar.Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
İSKENDER GÜNEN: İngiltere'de14.30'da, 16.00'da yapılan birçok maç var. Aynışekilde Almanya Liginde de... Fakat bizde maçlar19.15 ve 21.45 olarak değerlendiriliyor. Antalya,Alanya gibi son derece sıcak yerlerde 21.45 doğalolarak karşılanabilir ama Türkiye'nin büyükbölümünde 21.45 yerine19.00 ya da 20.00 dahadoğru bir tercih olur. TFF,çocukları, gençleri sürekli maçadavet ediyor ama 21.45'te başlayanbir maçın bitiş ve eve dönüşsaatini de düşünürsek bu gençlerve çocuklar için gerçekçi birsöylem olmaktan uzak kalır.
LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1'in yayıncı kuruluşu aynı... Türkiye'de insanlar maçların 21.45'te başlamasından dolayı rahatsız. Su molaları, uzatmalarla birlikte maçlar 00.00'da bitiyor. İnsanlar evinegidemiyor. Sabah erken kalkma zorunluluğu olanlar da maçları stattan değil TV'den izliyor. Ne demek efendim; havalar sıcakmış. Bir örnek vereceğim: West Ham United-Manchester City maçı yerel saatle 16.30'da başladı. Tribündeki taraftarların kiminde şapka, kiminde de sıcaktan korunmak için maç kitapçığı vardı. İngiltere Futbol Federasyonu, 'Bu maç bu saatte oynanacak' diyor. TFF ise saatleri erkene çekmediği gibi bir iddiaya göre 'Yayıncı kuruluş böyle istiyor' diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. Patron TFF mi, yoksa yayıncı kuruluşmu? Bu arada TFF maçlara gençlerin, çocukların getirilmesini öneriyor. Allah aşkına, maçın bittiği saatlerde o gençlerin çoğu uyuyor. Saatler acilen değişmeli.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bana göre yaz sezonunda lig erken başlasa da 21.45 maç başlangıcı doğru değil. Aralarında gençlerin ve aileleriylemaça gelen çocukların da olduğunudüşünürsek bunların evlerine dönüşlerigece yarısını buluyor. Ertesi gün iş günüde olduğu için zevkle gidilen maç, dönüştetam bir işkenceye dönüyor. Ayrıca medyada da baskılarda zaman darlığından sıkıntı yaşanıyor. Bu duruma Avrupa'dan canlı örnek vermek gerekirse, Almanya'da 'Bundesliga 2'de öğlen 13 ve 14'te maçlar oynanıyor. Bu hafta başlayan 'Bundesliga 1'de de durum aynı şekilde. Erken saatlerde maçlar oynanıyor. Ayrıca Avrupa'dabugüne kadar görülmemiş yaz sıcaklarıvar. Premier Lig ve Championship'te de durum aynı. Hatta öğlen 12'de bile maç oynanıyor. TFF tüm bunları göz önüne alarakhızlıca yeni bir formül üretmeli.
TAKIM DEĞİL JESUS PANİK YAPTI
SORU: F.Bahçe A plus teknik direktörüve 11 transferi ile sezona kötü başladı.Eleştiriler var. Başkan Ali Koç ise "Endişeyegerek yok" dedi. Sizce yanlış olan ne?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben Başkan Ali Koç'unJesus tercihine itiraz etmiyorum. Çünkü odönemde kritik bir karardı. Yanlış yaptıdemem. Yanlış şöyle oldu; kadroya 3-4 noktatransfer lazımdı. Ama çok fazla isim alındı. Gelenisimlerin geneli nokta transferler değil. En önemlitransfer Joao Pedro'ydu ama o da sakatlandı…Böyle bir yenilenmiş kadro yapısındazamana ihtiyaç vardır. Tabii Ümraniye başlangıcıiyi olmadı. Zaten Jesus'un takım tercihi vedeğişiklikleri de biraz maceracıydı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus, eğerÜmraniyespor analizini önüne alsaydı,tek orta saha ile çıkmazdı. Veyabeş ofansif ile oynamazdı. Veya ilk45 bitip, 2-1'i cebine koyduğundahamlesini yapardı. Takım açısındandeğil, hoca için panikmaçıdır bu. İlk yarıdaFenerbahçe 150 pas yapmış.Uzatmaları da katarsanızdakikada üç pas. Seni kilitlemişler,durdurmuşlar, hareketettirmemişler ve sadecesarı kartlı oyuncunu çıkartmışsın.Oyuna devam etmişsin.Uzatmalarda gelen gol ile alınan bir puankazançtır Fenerbahçe adına. İkincisi; Jesus, lig ileel sıkıştı, rakipleri de hakemleri de tanıdı.
İSKENDER GÜNEN: Fenerbahçe'ninsorunu her sezona bir 'dejavu' ile başlamak.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü birteknik adam ve sonrasında çok oyuncutransferi. Böylesi bir durumda takım olmaktanuzak bir yapı ortaya çıktı. Takımda omurganız veoyun anlayışınız yoksa istikrarlı bir yapı ne yazıkki ortaya çıkmaz. Jesus'un oynatmak istediği sistem,top rakipteyken verdiği reaksiyon, agresifpres ve ortaya çıkan savunma baskılı hücum.Ama sahaya çıkardığı ilk 11'de özellikle orta alandabüyük sorunlar ortaya çıktı. Önde bireyselbecerilerle sonuca giden bir yapı ve de kaptırılantoplar, ardından karşı ataklarda savunmada birtürlü gerekli organizasyonun kurulmaması.
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ali Koçezberleri bozan bir açıklama yaptı. 5 transferiplanladıklarını söyledi ama bu sayının neden13'e yükseldiğini tam anlatamadı (İki transferdaha yapılacak). Jesus'un 1.5 aydanfazla takımla çalışmasına rağmen kafasındahâlâ bir ideal kadroyu oluşturamadığınıgördük. Portekizli hocanınsadece kendi dilini konuşanoyuncuları almasıtakımda sıkıntıyaratır. Çünkübu filmiF.BahçelilerPereiradönemindegörmüş,VanPersie kriziylede sarsılmışlardı.Özellikle İrfan Can,Mert Hakan, Crespove genç Arda Güler'inrekabet içinde olmaması problemeneden olur. Jesus, formayı adaletlidağıtmazsa F.Bahçe, oyun ve skor olarakçok tartışılır.
ALİ GÜLTİKEN: Genel problem, hocanınoyuncuları ve takımı tam tanıyıp ideal bir oyuncugrubu oluşturamaması. Bunun için zaman lazım.F.Bahçe açısından pozitif olan şey, geçen seneyegöre daha çok skor üretebiliyor ama geçensezonu bitiren takıma göre de daha çok savunmazafiyeti var. Bu bireysel veya blok değil tümtakım savunması olarak görünüyor.
NELSSON GİDERSE EYVAH EYVAH!
SORU: Galatasaray,Antalya'da zor da olsa kazandıama futbolu için pozitif şeylersöylenmedi. İki yeni transfer dekadroya katıldığında nasıl birGalatasaray bekliyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN: G.SarayFiorentina önünde sergilediği başarılıfutbolunu, Antalyaspor karşısındatam ortaya koyamadı. Okan hocanınçift forvete geçip Midtsjö'yü oyunaalması G.Saray'a galibiyeti getirdi.Ama Muslera'nın yaptığı kurtarışlarabakarsak şampiyonlukyarışında Uruguaylıkalecinin en önemligüç olacağına inanıyorum.Mertens veTorreira takıma girdiğindeG.Sarayçok daha keyifveren, çok dahapozisyon bulanbir takım olacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: G.Saray Antalya'ya karşı deplasmanda iyi bir tempo yaptı. Başlayan ve bitiren kadro, özellikle forvet bölgesinde geçen seneki sıkıntıları geride bırakmış gibi. Bu kadro gelişime açıkve iyi olacağı mesajını verdi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Takım oturana kadar bocalama devam edecek. Antalya zor bir deplasmandı. Rakip penaltı kaçırdı, karşı karşıya kaçırdı ya da Muslera kurtardı. Merkez orta sahayı takviye ettiler, ön tarafa heyecan veren oyuncular aldılar. Yine de Muslera ileayakta duruyorlar. Tamir edilmesigereken arıza bu.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Galatasaray'da iyi transferler yapıldı. Bilhassa son iki takviye (Torreira ve Mertens) eğer İstanbul'da birçok yabancı oyuncunun yaşadığı fiziksel düşüşü yaşamazsa çok önemli transferler. Galatasaray'ın ileri ucu çok etkili. İki genç kanat oyuncuları (Kerem ve Yunus) iyi. Seferovic'e Mertens ve Gomis gibi alternatifler de eklendi. Norveçli orta saha Midtsjö'den de randıman alınır. Zaten çok da iyi bir kaleciye sahipler. Yalnız Nelsson giderse oraya yapılacak transfer çok önemli.
İSKENDER GÜNEN: Oliveira çok yalnız kaldı. Midtsjö oyuna girdikten sonra olumlu bir izlenim bıraktı. Önde ise Yunus ve Kerem'in Seferovic ile pas bağlantılarını daha iyi kurmaları şart. En büyük sorunise savunmanın arkasına atılantoplarda öne çıktı. Eğer kaleci Muslera gününde olmasa herhalde durum çok daha farklı olurdu.
JOSEF'İN YOKLUĞU KALPTE RİTMİ BOZDU
SORU: Beşiktaş en çok eleştirilentakımların başında geliyor. Sistemdeğişikliği, Rıdvan ve Emirhan'ın gidişi,Josef de Souza'nın sakatlığı var. Genelyorum, 'Bu orta saha ile Beşiktaş umutsuzvaka' şeklinde. Buna katılıyor musunuz?
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, Kayserispor karşısındaözellikle ofansif anlamda sıkıntı yaşamayacağınınmesajını çok net verdi. Orta alanda oynayan Salihve Kartal bu yükü bana göre taşıdılar.Orada daha ekstra işler beklenenoyuncu Gedson Fernandes. Onunbiraz daha sorumluluk alması lazım.Ayrıca ilave takviyeler de planlanıyorlardır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Sistemde 4'lüsavunmaya geçmek doğru karar. Solbek Masuaku üçlü defansın kenarıolarak başarılı olamaz. Bir de buşablonda Muleka'dan istenilenverim alınamaz. Birorta saha oyuncu transferineacil ihtiyaç var. Takımın enönemli silahı ise Weghorst…
İSKENDER GÜNEN: Sezon başıRıdvan ve Emirhan gibi iki genç oyuncununtakımdan ayrılması iyi olmadı. Çünkü ilk11'de en az 3 yerli oynatması gerekentakımda şu anda Ersin'denbaşka garanti yerli yok. 21 yaşındakistoper Emrecan Uzunhan'ınnasıl bir katkı vereceği de henüzbilinmiyor. Kayserispor maçındaSouza'nın çok arandığı birgerçek. Souza'nın yokluğunda orta sahayıbir kalp olarak düşünürsek bir ritim bozukluğuolduğunu söyleyebiliriz. Önde ise herşey Ghezzal'in göstereceği performansa bağlı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Beşiktaş'ın problemi;sorunları çözmesi geren Valerien İsmael'inbunların kaynağı olan kişi olması. Geçen senedenemesini yaptı. Takımın nasıl duvara çarptığınıgördü ama yeni sezona yine buradan başladı.Rakip 10 kişi kalmasa golüde atamayacaklardı. Biraz dikkatliolsa, mağlup da olabilirlerdi. Tekiyi görüntü, vazgeçmeden sonunakadar istemeleriydi. Artık 40 bintaraftarın desteği mi, yoksa takımınkarakteri mi bilemem. Şiddetle"doğru oyuna" ihtiyaçları var.
LEVENT TÜZEMEN: Valerien İsmael'in 'üçlü defansdörtlü defans' tartışmalarından sıyrılıp Hollandalı golcüsü Weghorst'un nasıl etkili olacağını planlaması gerekir. 1.97'lik oyuncu, N'Koudou oyuna girene kadar sahada konu mankeni gibiydi. Kanatlardan orta gelmediğisürece Weghorst çok etkisizkalır. Haftaya damga vuran üç gol var: Biri; Ghezzal'in attığı golde Weghorst'un pasın şiddetini ayarlaması, ikincisi; Gomis'in golünde Midtsjö'nün kadife zarafetinde etkili pası. Üçüncüsü ise, Berisha'nın golünde Zajc'ın rakibe attığı müthiş çalım.
TRABZON ACİL STOPER ALMALI
SORU: Trabzonspor, OlimpiyatStadı'nda yine güldü. Fakat Hamsikarandı. Neler söylersiniz?
İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor'u Hamsik'li ya da Hamsik'siz olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü Hamsik bu takımın orta alandaki hem lideri hem de aklı. Oyunun temposunu ayarlayan bir isim. Slovak futbolcunun oynadığı maçlarda topa sahip olma yüzdesi her zaman yüksek. Hamsik'siz ise önde Nwakaeme'nin de yokluğu düşünüldüğünde önemli sorunlar çıkıyor. Nwakaeme'nin yerinde oynayan Trezeguet akınları olgunlaştırmaya değil bitirmeye yönelik bir isim. Larsen ve Eren iki kenar beki için olumlu düşüncelerimiz var ama hâlâ bir an önce sağ stoper konusunda adım atılması şart.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Trabzonspor'un oturmuş kadrosu ve takımını tanıyan bir teknik adamı var. Cornelius gibi çok önemli bir silahı mevcut. Visca ve Trezeguet form tuttuğu zaman, Cornelius'un performansı da artar. Ancak Trabzonspor, geçen seneki rahatlığı bulamaz. Çünkü bu sene güçlü rakipler yarışta ve bordomavililerin Avrupa kulvarı var.