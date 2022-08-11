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Giriş Tarihi: 11.8.2022 13:44

Göztepe’de çifte transfer! İsmail Köybaşı ve Lukas Gottwalt imzaya geliyor

DHA
Göztepe’de çifte transfer! İsmail Köybaşı ve Lukas Gottwalt imzaya geliyor

Spor Toto 1’inci Lig’de sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Sakaryaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe transferde atağa kalktı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar iki oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Göztepe'nin Trabzonspor'dan sol bek İsmail Köybaşı ve Almanya'nın FSV Frankfurt takımından stoper Lukas Erhan Gottwalt'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Son şampiyon Trabzonspor'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İsmail'in Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ve hafta sonuna kadar İzmir'e gelip resmen sarı-kırmızılı takıma dahil olacağı bildirildi. Bir süredir denenen Erhan'ın da teknik direktör Turgay Altay tarafından beğenildiği açıklandı. Almanya'ya eşyalarını toplamak için giden 24 yaşındaki Erhan'ın gelir gelmez resmi mukaveleyi imzalayacağı açıklandı.

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Göztepe’de çifte transfer! İsmail Köybaşı ve Lukas Gottwalt imzaya geliyor
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