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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Helsinki’de Türkiye zirvesi!

Helsinki’de Türkiye zirvesi!
UEFA Süper Kupa finalini izlemek için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Türk ve Avrupa futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda TFF Başkanı Büyükekşi, 1.5 aylık süreçteki çalışmalarını Ceferin ile paylaştı. İstanbul'da 25-26 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimleri ile UEFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklar karşılıklı değerlendirilerek gözden geçirildi

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Helsinki’de Türkiye zirvesi!
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