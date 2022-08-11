Jorge Jesus'tan Arda Güler açıklaması! "Arda'nın yaşı çok genç ama..."

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu maçta 2 hedefleri olduğunu ifade ederek, "Birincisi elde ettiğimiz avantajla skoru korumak, turu geçmek. İkincisi de çok süre almayan oyuncuların oynaması. Lig maçından farklı 7 oyuncu oynattık bugün. Oyunculara maç ritmi ve form kazandırmak bizim için önemli. Oyuncuların hepsi de istediklerimizi karşıladılar ve gösterdiler ki biz bu takımda herkese güvenebiliriz. Benim hedefim de bu. Önemli olan bu iki faktördü bizim için" diye konuştu.