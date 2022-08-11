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Giriş Tarihi: 11.8.2022 18:42 Son Güncelleme: 11.8.2022 18:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da tur peşinde! Slovacko karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da tur peşinde! Slovacko karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşan Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçını 3-0 kazanarak avantaj yakalamıştı. Rövanş mücadelesi için Çekya’ya giden sarı-lacivertliler, elindeki avantajlı skoru kullanarak rahat bir maç geçirmek istiyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11’lerde belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

İLK 11'LER

SLOVACKO: Nguyen, Kadlec, Šimko, Holzer, Levin, Trávník, Petržela, Doski, Šašinka, Tomič, Daníček

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun.

SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE

Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor.

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Avrupa’da tur peşinde! Slovacko karşısında 11’ler belli oldu…
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