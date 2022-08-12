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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:11 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:30

Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Partizan'a dönüyor

Beşiktaş’ın eski yıldızı Adem Ljajic, Partizan’a dönüyor

Beşiktaş'taki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Adem Ljajic yeni takımını buldu. Sırp yıldız eski adresi Partizan'a imza atmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in yeni adresi belli oluyor. Al Nassr iddiaları sonrası Ljajic için eski takımlarından Partizan'ın devreye girdiği belirtildi.

Telegraf'ın haberine göre; Orta sahaya bir hamle yapmayı planlayan Partizan, Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda somut adımların da atıldığı belirtiliyor. 2008'de Partizan'ın altyapısından A takıma yükselen Adem Ljajic, Ocak 2010'da 6.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olarak kulübüne önemli bir bonservis kazandırmıştı.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic, Partizan'a dönüyor
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