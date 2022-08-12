Beşiktaş’tan Juan Mata bombası

Hatırlanacağı üzere daha önce İspanyol basını Juan Mata'nın MLS'ten ve 'bazı egzotik ülkeler'den teklifler aldığını ve reddettiğini yazmıştı. Beşiktaş'ın, İspanyol yıldızı, şartlara uygun olması halinde transfer etmek istediği belirtildi.

34 yaşındaki Juan Mata, geçen sezon Manchester United'da 12 maçta 409 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Mata daha önce Chelsea, Valencia ve Real Madrid takımlarında da forma giymişti. (Sporx)