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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:26 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:28

Beşiktaş'tan Juan Mata bombası

Beşiktaş’tan Juan Mata bombası

Orta sahaya yıldız bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılan Juan Mata'yı kadrosuna katmak istediği gündemde...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş ile ilgili transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Manchester United'ın eski oyuncularından biri olan Juan Mata'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

Adı bir süre önce İngiliz ekibi Leeds United ile de anılan Juan Mata için Beşiktaş yönetimi menajeriyle temasa geçmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların Mata için yeni bir görüşme yapmak istediği öne sürüldü.

Hatırlanacağı üzere daha önce İspanyol basını Juan Mata'nın MLS'ten ve 'bazı egzotik ülkeler'den teklifler aldığını ve reddettiğini yazmıştı. Beşiktaş'ın, İspanyol yıldızı, şartlara uygun olması halinde transfer etmek istediği belirtildi.

34 yaşındaki Juan Mata, geçen sezon Manchester United'da 12 maçta 409 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Mata daha önce Chelsea, Valencia ve Real Madrid takımlarında da forma giymişti. (Sporx)

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Beşiktaş'tan Juan Mata bombası
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