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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:20 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:28

Galatasaray'da stoperde son aday Becir Omeragic

Galatasaray’da stoperde son aday Becir Omeragic

Kadrosunu iki stoperle güçlendirmek üzere kolları sıvayan Galatasaray, flaş bir ismi daha gündemine aldı. Zürich forması giyen ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen 20 yaşındaki İsviçreli Becir Omeragic için görüşmeler başladı.

Victor Nelsson ile Luyindama'nın satılmasi ihtimaline karşın iki stoper takviyesi birden yapmaya hazırlanan Galatasaray , geniş bir liste üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine gelen son isim İsviçre'den. Bosna Hersek kökenli, İsviçre vatandaşı 20 yaşındaki Becir Omeragic, Cim Bom'un radarına takıldı.

1.87 boyundaki savunmacı, hem stoper hem de ön libero olarak görev yapabiliyor ve genç yaşına rağmen şimdiden 4 kez İsviçre Milli Takımı'nda oynadı. Yakın gelecekte Avrupa devlerinde forma giyebilecek bir potansiyele sahip olduğu belirtilen Omeragic'in piyasa değeri şu an için 8 milyon Euro civarında. Galatasaray Yönetimi bu transfer için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

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Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Milan da dahil olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden Omeragic'e ilgi olması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Kulübü Zürich, oyuncudan maksimum geliri elde edebilmek amacıyla tok satıcıyı oynuyor.

Fakat aynı zamanda İsviçreli futbolcunun kulübüyle sadece 1 yıllık kontratı kaldı ve kış dönemi gelmeden bu satış gerçekleşmezse, Zürich cephesi sezon sonunda hiçbir şey kazanmadan oyuncusunu elden kaçırabilir. Galatasaray da bu durumu bir avantaja çevirmeye çalışıyor. (Fanatik)

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Galatasaray'da stoperde son aday Becir Omeragic
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