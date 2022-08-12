Galatasaray’da stoperde son aday Becir Omeragic

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Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Ancak Milan da dahil olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden Omeragic'e ilgi olması, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Kulübü Zürich, oyuncudan maksimum geliri elde edebilmek amacıyla tok satıcıyı oynuyor.

Fakat aynı zamanda İsviçreli futbolcunun kulübüyle sadece 1 yıllık kontratı kaldı ve kış dönemi gelmeden bu satış gerçekleşmezse, Zürich cephesi sezon sonunda hiçbir şey kazanmadan oyuncusunu elden kaçırabilir. Galatasaray da bu durumu bir avantaja çevirmeye çalışıyor. (Fanatik)