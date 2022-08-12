Konya’da hüsran

Yeşil-beyazlılar 1-1’nin rövanşında Liechtenstein ekibi Vaduz’a kendi sahasında 4-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı
İlk maçta sayısız fırsat kaçırıp sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Arabam. com Konyaspor, kendi taraftarı önünde Vaduz'a 4-2 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Maça baskılı başlayan yeşil-beyazlılar, 18'de penaltı kazanırken Guilherme topu ağlara gönderdi ve herkesin fark beklentisi için perdeyi açtı. Ancak 28'de CedricGasser konuk takıma beraberliğigetirirken 4 dakika sonraSutter, Liechtenstein ekibiniöne geçirdi. Konyasporlu oyuncular ve taraftarlar büyük bir şok yaşarken ikinci yarıda da goller art arda kaçmaya devam etti. Vaduz,67'de Tunahan Çiçek ile3-1'i bulup 89'da Gasser ileskoru 4-1 yaptı. Uzatmalarda Hadziahmetovic'in golü sadece tabelayı değiştirdi: 2-4.
PALUT: ÖZÜR DİLİYORUM KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, kaçan fırsatlardan dert yanarken şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacımız olan ilk golü bulduk ama sonra üst üste goller yedik. Net pozisyonları gole çeviremedik ama tek kişilik bir kontratak yedik. Ne anlatımı olan ne de bir şeye dayandırabileceğim bir skor. Bizden daha alt düzeyde olan ama futbolşansları ile birlikte iyi mücadeleeden bir takım Vaduz. Takımım adına özür diliyorum."