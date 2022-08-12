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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Konya’da hüsran

Konya’da hüsran

Yeşil-beyazlılar 1-1’nin rövanşında Liechtenstein ekibi Vaduz’a kendi sahasında 4-2 yenilerek Avrupa defterini kapattı

İlk maçta sayısız fırsat kaçırıp sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Arabam. com Konyaspor, kendi taraftarı önünde Vaduz'a 4-2 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Maça baskılı başlayan yeşil-beyazlılar, 18'de penaltı kazanırken Guilherme topu ağlara gönderdi ve herkesin fark beklentisi için perdeyi açtı. Ancak 28'de Cedric Gasser konuk takıma beraberliği getirirken 4 dakika sonra Sutter, Liechtenstein ekibini öne geçirdi. Konyasporlu oyuncular ve taraftarlar büyük bir şok yaşarken ikinci yarıda da goller art arda kaçmaya devam etti. Vaduz, 67'de Tunahan Çiçek ile 3-1'i bulup 89'da Gasser ile skoru 4-1 yaptı. Uzatmalarda Hadziahmetovic'in golü sadece tabelayı değiştirdi: 2-4.

PALUT: ÖZÜR DİLİYORUM
KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, kaçan fırsatlardan dert yanarken şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacımız olan ilk golü bulduk ama sonra üst üste goller yedik. Net pozisyonları gole çeviremedik ama tek kişilik bir kontratak yedik. Ne anlatımı olan ne de bir şeye dayandırabileceğim bir skor. Bizden daha alt düzeyde olan ama futbol şansları ile birlikte iyi mücadele eden bir takım Vaduz. Takımım adına özür diliyorum."

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