Konya’da hüsran

lk maçta sayısız fırsat kaçırıp sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Arabam. com Konyaspor, kendi taraftarı önünde Vaduz'a 4-2 yenilerek büyük bir sürprize imza attı. Maça baskılı başlayan yeşil-beyazlılar, 18'de penaltı kazanırken Guilherme topu ağlara gönderdi ve herkesin fark beklentisi için perdeyi açtı.Konyasporlu oyuncular ve taraftarlar büyük bir şok yaşarken ikinci yarıda da goller art arda kaçmaya devam etti.Uzatmalarda Hadziahmetovic'in golü sadece tabelayı değiştirdi: 2-4.Teknik Direktörü İlhan Palut, kaçan fırsatlardan dert yanarken şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacımız olan ilk golü bulduk ama sonra üst üste goller yedik. Net pozisyonları gole çeviremedik ama tek kişilik bir kontratak yedik. Ne anlatımı olan ne de bir şeye dayandırabileceğim bir skor.Takımım adına özür diliyorum."