Nelsson’un halefi Kaan

Sevilla'nın istediği Nelsson için sarı-kırmızılılar oyuncunun kalmasından yana tavır koyarken bir yandan da İspanyol ekibinin son teklifini bekliyor. Geçen sezon 7 milyonEuro bonservisle alınan23 yaşındaki oyuncu içinSevilla bonuslarla 14-15milyon Euro seviyesineçıksa da G.Saray ise20 milyon Euro'daısrarcı. Sarı kırmızılı yönetim, Nelsson'u istediği bedelle satması halinde ise rotasını yeniden İtalya'ya çevirecek. Geçen sezonun başında2.5 milyon Euro'yaSassuolo'ya transfer olanKaan Ayhan için masayaoturulacak. Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.