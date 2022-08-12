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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Nelsson’un halefi Kaan

Nelsson’un halefi Kaan

Danimarkalı stoperin ayrılması halinde Galatasaray Sassuolo’dan Kaan Ayhan için tekrar masaya oturacak

Sevilla'nın istediği Nelsson için sarı-kırmızılılar oyuncunun kalmasından yana tavır koyarken bir yandan da İspanyol ekibinin son teklifini bekliyor. Geçen sezon 7 milyon Euro bonservisle alınan 23 yaşındaki oyuncu için Sevilla bonuslarla 14-15 milyon Euro seviyesine çıksa da G.Saray ise 20 milyon Euro'da ısrarcı. Sarı kırmızılı yönetim, Nelsson'u istediği bedelle satması halinde ise rotasını yeniden İtalya'ya çevirecek. Geçen sezonun başında 2.5 milyon Euro'ya Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan için masaya oturulacak. Yönetim 27 yaşındaki milli oyuncuyu kadroya katarak hem yerli rotasyonunu güçlendirmek hem de hızlı şekilde stoperdeki açığı kapatma hedefinde.

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Nelsson’un halefi Kaan
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