Fenerbahçe'nin, Slovacko maçından önce Attila Szalai'nin transferi için West Ham United ile görüşme yaptığı ayrıca Zenit ile de pazarlık halinde olduğu İngiliz basınında yer aldı. Haberde Szalai'nin sol stoper ve sol bekte oynamasının West Ham United'ın ilgisini çektiğine vurgu yapıldı. 24 yaşındaki Macar oyuncu için Zenit'in de devrede olduğu ve sarı-lacivertlilerin Rus tarafıyla görüşmeler yaptığı da aktarıldı. Fenerbahçe 2025'e kadar sözleşmesi olan oyuncu için 15 milyon Euro'luk bir rakam düşünürken aşağısında hiçbir teklifi kabul etmiyor. Bu arada Szalai dün Slovacko rövanşına 11 başladı.