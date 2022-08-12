Son dakika: Trabzonspor - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Toto Süper Lig'de 3, 4 ve 5. hafta müsabaka programı belli oldu. Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatleri 19.15, 21.00 ve 21.45 olarak belirlendi. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacak.

Öte yandan Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 28 Ağustos Pazar günü 21.45'te oynanacak.



Bununla birlikte, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinin ardından, takımlarımızın Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki program ilan edilecek.



14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.