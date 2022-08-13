10’un adı fırtına

Edin Visca’nın sakatlığıyla sarsılan bordo-mavililer, ikinci yarıda 10 numaralı formasıyla oyuna giren Abdülkadir Ömür’ün uzaktan jeneriklik füzesiyle 3 puanı söküp aldı
SON şampiyon Trabzonspor, 103 gün sonra evinde oynadığı maçta ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Maçın ilk 20dakikasında 4 önemli pozisyonbulan bordo-mavililer bu fırsatlarıdeğerlendiremezken, El Kaabi'ninşık röveşatasını ise Uğurcan aynıgüzellikle kurtardı. Mücadelenin en net pozisyonunda ise 28. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, hamlesinde geç kalınca Erce topu uzaklaştırdı. Ancak ilk yarıda futbol adına her şey güzel giderken Visca'nın talihsizsakatlığı moralleribozdu. İKINCI yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür, imdada yetişti. 71'de Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Ömür, harika bir vuruşla topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0. 90 dakika sonunda 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da Hugo ve Eren Elmalı gecenin parlayan isimleriydi.
EVİNİN KRALI
Fırtına, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine göz açtırmıyor. Bordomavililer, evinde 26 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmüyor. Sahasında son mağlubiyetini iki sezon önce 8 Mart 2021'de 3-1'lik skorla Alanyaspor karşısında alan Karadeniz ekibi, ligde daha sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çıktığı 26 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.
ÖMÜRLÜK GOL!
Heyecanlı geçen maçta 71. dakikada uzaktan çok şık bir vuruşla kilidi kıran Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni sevince boğdu. Süper Lig'de Kasım 2021'den (Fatih Karagümrük) bu yana ceza sahası dışından ilk golünü atan 23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor karşısında çektiği ilk şutta fileleri havalandırdı.
DORUKHAN ZEHİRLENDİ
İlk 11'lerin açıklanmasının ardından kadroda Doğucan'ın ismi dikkat çekti. Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkacak olan 22 yaşındaki oyuncu as kadroda yer alırken teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün gıda zehirlenmesi yaşadığını ve bu nedenle kadroda yer almadığını açıkladı.