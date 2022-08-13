10’un adı fırtına

SON şampiyon Trabzonspor, 103 gün sonra evinde oynadığı maçta ligin ilk haftasını bay geçen Hatayspor'u 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı.Mücadelenin en net pozisyonunda ise 28. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, hamlesinde geç kalınca Erce topu uzaklaştırdı. Ancak ilk yarıda futbol adına her şey güzel giderkenİKINCI yarıda oyuna giren Abdülkadir Ömür, imdada yetişti. 71'de Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Ömür, harika bir vuruşla topu kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0. 90 dakika sonunda 3 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da Hugo ve Eren Elmalı gecenin parlayan isimleriydi.Fırtına, Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine göz açtırmıyor. Bordomavililer, evinde 26 karşılaşmadır yenilgi yüzü görmüyor. Sahasında son mağlubiyetini iki sezon önce 8 Mart 2021'de 3-1'lik skorla Alanyaspor karşısında alan Karadeniz ekibi, ligde daha sonra Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde çıktığı 26 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.Heyecanlı geçen maçta 71. dakikada uzaktan çok şık bir vuruşla kilidi kıran Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni sevince boğdu. Süper Lig'de Kasım 2021'den (Fatih Karagümrük) bu yana ceza sahası dışından ilk golünü atan 23 yaşındaki oyuncu, Hatayspor karşısında çektiği ilk şutta fileleri havalandırdı.İlk 11'lerin açıklanmasının ardından kadroda Doğucan'ın ismi dikkat çekti. Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkacak olan 22 yaşındaki oyuncu as kadroda yer alırken teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan Toköz'ün gıda zehirlenmesi yaşadığını ve bu nedenle kadroda yer almadığını açıkladı.