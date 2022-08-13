Beşiktaş’tan Simon Sohm atağı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlıların, İtalya Serie B Ligi ekiplerinden Parma'da forma giyen 21 yaşındaki önlibero Simon Sohm'u transfer etmek istediği iddia edildi.

Geleceğe yatırım olarak transfer edilmesi düşünülen İsviçreli genç futbolcu, libero hattına ek olarak merkez orta saha ve sağ bek bölgelerinde de forma giyebiliyor. Parma'nın 2 yıl önce İsviçre ekibi Zürih FC'den 6.4 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı yetenekli futbolcunun, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle takıma kazandırılmasının planlandığı belirtildi.

SOHM'UN SÖZLEŞME DURUMU

İsviçre Milli Takımı'nın oyuncu havuzunda yer alan bir isim olan Sohm, 1,88'lik boyuyla hava toplarında etkili bir futbolcu olarak biliniyor. Bire bir pozisyonlarda da etkili olmasıyla da bilinen Sohm'un kulübü Parma'yla 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Simon Sohm geçen sezon 29 maçta 1620 dakika süre almıştı. Bu sezon da Parma ile 1 maça çıktı. (Fanatik)