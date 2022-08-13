En iyisi kim!

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü adaylarını açıkladı. Geçen sezon ŞampiyonlarLigi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarında mücadeleeden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklıülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından belliolan 3 kişilik aday listesinde Real Madrid'in gol makinesi Karim Benzema ve kalecisi Thibaut Courtois ile Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne var… "Yılın Teknik Direktörü" ödülü içinse Real Madrid'le hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'yı kazanan Carlo Ancelotti, Manchester City'nin hocası Pep Guardiola ve Liverpool'un başarılı çalıştırıcısı Jürgen Klopp yarışacak. Özellikle futbolcu oylaması için sosyal medyada ortalık karıştı. Sporseverlerin büyükbölümü Benzema'nın hak ettiğinivurgularken, Kevin De Bruyne ile Courtois hayranları da azımsanmayacak kadar çok…
İSTANBUL'DA AÇIKLANACAK!
YILIN futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak. Trabzonspor da playoff'ta eşleştiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı elemesi halinde gruplara kalıp, bu kura çekiminde yer alacak.