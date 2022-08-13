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Giriş Tarihi: 13.8.2022

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En iyisi kim!

Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne hayranları, sosyal medyada tartışmalara başladı. En çok mesaj, Real Madrid’in Fransız golcüsü için atıldı

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü adaylarını açıkladı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından belli olan 3 kişilik aday listesinde Real Madrid'in gol makinesi Karim Benzema ve kalecisi Thibaut Courtois ile Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne var… "Yılın Teknik Direktörü" ödülü içinse Real Madrid'le hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'yı kazanan Carlo Ancelotti, Manchester City'nin hocası Pep Guardiola ve Liverpool'un başarılı çalıştırıcısı Jürgen Klopp yarışacak. Özellikle futbolcu oylaması için sosyal medyada ortalık karıştı. Sporseverlerin büyük bölümü Benzema'nın hak ettiğini vurgularken, Kevin De Bruyne ile Courtois hayranları da azımsanmayacak kadar çok…

İSTANBUL'DA AÇIKLANACAK!
YILIN futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak. Trabzonspor da playoff'ta eşleştiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı elemesi halinde gruplara kalıp, bu kura çekiminde yer alacak.

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