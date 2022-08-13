En iyisi kim!

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü adaylarını açıkladı.Real Madrid'in gol makinesi Karim Benzema ve kalecisi Thibaut Courtois ile Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne var… "Yılın Teknik Direktörü" ödülü içinse Real Madrid'le hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'yı kazananManchester City'nin hocası Pep Guardiola ve Liverpool'un başarılı çalıştırıcısı Jürgen Klopp yarışacak. Özellikle futbolcu oylaması için sosyal medyada ortalık karıştı.Kevin De Bruyne ile Courtois hayranları da azımsanmayacak kadar çok…futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak. Trabzonspor da playoff'ta eşleştiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı elemesi halinde gruplara kalıp, bu kura çekiminde yer alacak.